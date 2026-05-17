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H＆M再度攜手Stella McCartney閃亮玩趴去　SALOMON越野跑鞋新色更潮

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Stella McCartney H&M設計師合作系列是雙方的二度合作。（H&M提供）

▲Stella McCartney H&M設計師合作系列是雙方的二度合作。（H&M提供）

圖文／鏡週刊

本季聯名系列以材質創新與風格融合為主軸，從泳裝、成衣到機能鞋履和配件，各品牌透過經典元素與設計語彙的重組，延伸出兼具識別度及實用性的單品提案。無論是機能與時尚的交會，或情感符碼的再詮釋，都展現了當代設計在不同場域之間的靈活轉換。

閃亮玩趴去

H&M再度攜手Stella McCartney推出全新設計師聯名系列，延續雙方自2005年首次合作以來的經典篇章，將品牌25年設計語彙濃縮於當代單品之中。系列融合Oversize襯衫、風衣及西裝輪廓，並加入珠寶印花與標語等早期充滿玩趣的經典元素。配件則以Falabella鍊條為核心並延伸至包款與鞋履，同時選用再生材質與有機棉，展現設計和理念並行的風格語言。

靚鑑賞／混血出招

▲Stella McCartney H&M鍊條耳環。價格店洽

靚鑑賞／混血出招

▲Stella McCartney H&M方巾。價格店洽

靚鑑賞／混血出招

▲Stella McCartney H&M派對造型上身。價格店洽

靚鑑賞／混血出招

▲Stella McCartney H&M標誌肩背包。價格店洽

靚鑑賞／混血出招

▲Stella McCartney H&M鞋頭飾有鍊條細節的樂福鞋。價格店洽

甜美帶上街

紐約品牌LeSportsac推出全新Hello Kitty聯名系列，以跨越世代的魅力為靈感，打造兼具情感連結與日常機能的夏季限定系列，主打的Heart to Heart心語呢喃印花以柔和象牙白為基底，點綴散落的愛心與蝴蝶結，並融入Hello Kitty擁抱愛心的經典畫面，展現溫暖純粹的情感連結。

靚鑑賞／混血出招

▲Hello Kitty x LeSportsac 2026春季聯名系列以愛心、蝴蝶結展現甜美風格又兼顧實用功能。（藍鐘提供）

格紋新意象

英國品牌BURBERRY攜手同家鄉的Hunza G推出泳裝聯名系列，以Original Crinkle原創彈性布料結合經典格紋元素，打造兼具機能和識別度的夏日單品：系列延續Hunza G標誌性輪廓，推出Faye、Tyler、Domino與Devyn共4款設計，並以黑、白、金屬可可色與紅色呈現。同場加映的還有全新海馬標誌，將戰馬騎士圖騰融入水下意象後重新詮釋，並結合B字盾牌及Hunza G旗幟元素。

靚鑑賞／混血出招

▲英國演員Simone Ashley演繹BURBERRY x Hunza G泳裝。（BURBERRY提供）

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▲BURBERRY x Hunza G黑色Devyn泳裙／平口上衣，NT$10,500。

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▲BURBERRY x Hunza白色Tyler比基尼，NT$15,200。

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▲BURBERRY x Hunza G金屬感可可色Domino泳裝，NT$15,200。

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▲BURBERRY x Hunza G紅色Faye泳裝，NT$15,200。

撒野也要潮

MM6 MAISON MARGIELA再度攜手SALOMON推出2026春夏聯名系列，以「混融」（hybridization）為核心概念結合機能與時尚語彙，主打的XT-MM6鞋款推出3款配色，並搭載Speedcross鞋底系統確保抓地力，同步也推出升級版XT-15背包，搭配白色防雨罩和黑色標誌形成對比，強化整體視覺識別。

靚鑑賞／混血出招

▲MM6 MAISON MARGIELA再度攜手SALOMON推出2026春夏聯名系列。XT冷灰色越野跑鞋。NT$16,900（onefifteen初衣食午提供）

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▲MM6 x Salomon XT-15黑色後背包，NT$12,385。

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▲MM6 x Salomon XT萊姆綠越野跑鞋，NT$16,900。

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▲MM6 x Salomon XT質感黑越野跑鞋，NT$16,900。

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