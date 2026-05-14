莎芭蓮卡與辛納將球場變伸展台　網壇兩位世界第一都背GUCCI大包

▲（左起）Jannik Sinner、Aryna Sabalenka分別在公開賽期間，背起時尚包款進場。（古馳提供）



圖文／鏡週刊

網球場正式成為精品時尚新戰場。現任女子與男子世界第一的網球名將Aryna Sabalenka與Jannik Sinner，近日於羅馬公開賽期間，分別攜帶GUCCI包款進入球場，超級吸眼球。其中Aryna Sabalenka更成為首位於賽事期間攜帶時尚包款進場的球員，為運動與精品結合開啟全新篇章。

Aryna Sabalenka於上週（5月7日）在羅馬Foro Italico舉行的WTA羅馬公開賽女子單打比賽期間攜帶GUCCI Paparazzo大型手提包現身；此包款採用沙色與棕色GG帆布製成，搭配棕色皮革飾邊，並結合Horsebit馬銜鍊、Web織帶設計與金色調金屬配件，迅速成為球場焦點。

▲Aryna Sabalenka同款的GUCCI Paparazzo大型手提包。（翻攝自古馳官網）

Jannik Sinner則於兩日後的5月9日出席在羅馬Foro Italico舉行的ATP羅馬公開賽時，攜帶GUCCI黑色GG塗層帆布旅行袋。包款結合Web織帶設計與黑色皮革飾邊，並特別客製化印有他的姓名與標誌，展現品牌與頂尖運動員之間的時尚連結。

▲Jannik Sinner肩上背著的是GUCCI黑色GG塗層帆布旅行袋。（古馳提供）

更多鏡週刊報導