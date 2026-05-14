fb ig video search mobile ETtoday

莎芭蓮卡與辛納將球場變伸展台　網壇兩位世界第一都背GUCCI大包

>

網壇兩位世界第一都背GUCCI Aryna Sabalenka與Jannik Sinner將球場變伸展台

▲（左起）Jannik Sinner、Aryna Sabalenka分別在公開賽期間，背起時尚包款進場。（古馳提供）

圖文／鏡週刊

網球場正式成為精品時尚新戰場。現任女子與男子世界第一的網球名將Aryna Sabalenka與Jannik Sinner，近日於羅馬公開賽期間，分別攜帶GUCCI包款進入球場，超級吸眼球。其中Aryna Sabalenka更成為首位於賽事期間攜帶時尚包款進場的球員，為運動與精品結合開啟全新篇章。

Aryna Sabalenka於上週（5月7日）在羅馬Foro Italico舉行的WTA羅馬公開賽女子單打比賽期間攜帶GUCCI Paparazzo大型手提包現身；此包款採用沙色與棕色GG帆布製成，搭配棕色皮革飾邊，並結合Horsebit馬銜鍊、Web織帶設計與金色調金屬配件，迅速成為球場焦點。

網壇兩位世界第一都背GUCCI Aryna Sabalenka與Jannik Sinner將球場變伸展台

▲Aryna Sabalenka同款的GUCCI Paparazzo大型手提包。（翻攝自古馳官網）

Jannik Sinner則於兩日後的5月9日出席在羅馬Foro Italico舉行的ATP羅馬公開賽時，攜帶GUCCI黑色GG塗層帆布旅行袋。包款結合Web織帶設計與黑色皮革飾邊，並特別客製化印有他的姓名與標誌，展現品牌與頂尖運動員之間的時尚連結。

網壇兩位世界第一都背GUCCI Aryna Sabalenka與Jannik Sinner將球場變伸展台

▲Jannik Sinner肩上背著的是GUCCI黑色GG塗層帆布旅行袋。（古馳提供）

更多鏡週刊報導

關鍵字：

鏡週刊, GUCCI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

亞洲首富妻挑10克拉寶石製項鍊　拎黃金雕刻包遊水都

亞洲首富妻挑10克拉寶石製項鍊　拎黃金雕刻包遊水都

缺愛的人最常有的5個習慣：過度討好、害怕被討厭都上榜

缺愛的人最常有的5個習慣：過度討好、害怕被討厭都上榜

G-SHOCK 聯名可口可樂好復古　可樂瓶變指針

G-SHOCK 聯名可口可樂好復古　可樂瓶變指針

能夠愛情長跑的三大星座組合！TOP 1互相提供安全感　當然關係緊密又牢固 SwatchxAP搶先開箱！　12,150元起入手聯名懷錶 《蜜語紀》人間清醒8金句：可怕的不是我選錯了男人，而是賭錯了人生 台南最大LOPIA登場！近300坪落腳新光三越西門店7月中開幕 減肥不吃澱粉反而瘦不下來？中醫師點名「戒碳水」最常見誤區 台中吃到飽進入「雙強時代」　島語、旭集接力進駐升級千元餐飲版圖 大秀直播 / Dior做出報紙蝴蝶結包　2027早春秀用車鑰匙當邀請函

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面