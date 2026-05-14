首間日本直營蔦屋書店內部曝光！進駐松菸5／16正式開幕　

▲蔦屋書店松菸店。（圖／TSUTAYA BOOKSTORE提供）

記者蔡惠如／綜合報導

由日本 CCC 集團直接營運的「TSUTAYA BOOKSTORE 松菸店」，宣布將在 5／16 正式對外開幕，佔地 105 坪的新店選址在具歷史底蘊的菸廠建築內，不僅是間書店，更結合了能邊喝咖啡邊工作的「SHARE LOUNGE」與藝文展演空間，在百坪空間中呈現未來書店的可能縮影，若你想在古蹟裡感受日系質感生活，或尋找創作靈感，不妨來走走逛逛。

TSUTAYA BOOKSTORE 松菸店以「不再只是賣書，而是提供一個體驗空間」的做法來呈現台灣首間直營店，店內設置結合咖啡廳與辦公機能的「SHARE LOUNGE」，提供約 80 席座位，讓創作者或商務族群能自在駐足 。臺灣蔦屋營運總部更直接進駐，打破傳統書店邊界，讓讀者與企業、創作者能在同一個場域激盪創意。

松菸店巧妙活用歷史建築的結構，在店內導入台灣品牌華碩的 162 吋大型 microLED 顯示器「ProArt Cinema PQ09U」，提升展覽與活動的視覺層次。開幕首波主打由台灣設計師 C JEAN 簡君嫄策劃的《不完美之美——千年之問》展示，結合京都「SHOBIEN KYOTO」的臈纈染工藝，呈現工藝與時尚的當代對話。

為支持在地創作，店內設有專區介紹台灣創作者品牌，首波包含苦瓜織織、VERDE、Studio UNTO 。5／30 起知名插畫家 WHOSMiNG 以「旅行與咖啡」為題創作的專屬暖簾也將亮相，展現溫暖的線條美學 。這裡不僅能買到書籍與文具，更有許多連結台日市場的品牌選物，讓你在逛店的同時，也能同時發現台灣設計的國際潛力。