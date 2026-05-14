在誠品松菸地盤插旗為哪樁？「蔦屋書店」要以空間體驗定義未來書店長怎樣

▲蔦屋書店松菸店。（圖／TSUTAYA BOOKSTORE提供）

記者蔡惠如／綜合報導

「TSUTAYA BOOKSTORE松菸店」將在 5／16 對外開幕，其實 TSUTAYA BOOKSTORE（蔦屋書店）在台灣分店並不少，為何這間開幕特別具意義指標？因為它除了是日本蔦屋總公司與台灣蔦屋公司直營的「首間台灣店舖」，它的選址，還在台灣指標性書店「誠品」目前台北市最大據點的松菸園區內。

2017 年日本 CCC 集團與得利影視在台開設首間以「TSUTAYA BOOKSTORE」的書店，落腳統一時代台北店 5 樓，之後也以授權方式與潤泰、忠泰、大魯閣等方式合作，在台開設多間書店，而松菸店則是首間由日本母公司與台灣蔦屋公司的分店，等同是由日方來主導整個定位，所以也格外受到矚目。

今（5／14）「TSUTAYA BOOKSTORE松菸店」對外公布內部陳設，不是外界預期的極簡日系的明亮風格，而是帶點時髦、古樸氛圍的台灣味，開放式的木質層架，經修復保留的古蹟地板，在原有的建築屋頂下設置軌道燈，主掌整體空間的主要照明，呈現的是一種簡略的、熟悉的、不帶預期的美感，這次日本直營操作的首間店型，不是大家印象中的蔦屋，它要陳述的是未來書店實驗。

書店在台灣市場的經營一向不容易，在經歷疫情期間電商的爆炸式發展，後疫情時代迎來實體通路的價值回歸，消費者想回到感受面，實際的體驗、碰觸、相聚、空間的氛圍，加上 AI 誕生，「真實」成為更多人渴求的事。

但民眾走回實體，需要的感受規格卻大大提高，不是像以前一樣的購物穿衣看實品，回歸的消費者要的是讓他真正能感受生活的事、愉悅的心情跟整體的氛圍感。

「TSUTAYA BOOKSTORE 松菸」與其說是一間書店，不如說它是個「提供體驗價值與空間價值」的地方，書店僅是他的一部分概念，此外還有結合咖啡廳與辦公機能的「SHARE LOUNGE」與策展空間，內容不僅只強調日本商品與文化，也帶入了台灣的選品與藝術創作，與同為松菸場域的誠品書店做出區隔。

蔦屋書店的勇於嘗試，似乎也是因應整體實體通路的趨勢，百貨賣場近期積極策動多樣化的活動、展覽、快閃店，重新規劃公共區域，都是在朝「百貨除了買東西，消費者還能做什麼？」的需求前進，而書店也一樣，「書店除了讀書看書買書，還能待在裡面做什麼？」

「TSUTAYA BOOKSTORE 松菸」給出了一個答案，看看消費者買不買單。