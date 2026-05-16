文／美人圈

近期有不少話題品牌登台，韓國設計包款STAND OIL、國民防曬霸主專科、人氣美妝3CE都有快閃店，更還邀請《單身即地獄5》金高恩驚喜現身站台！另外還有粉絲敲碗已久的BLACKPINK LISA《Alter Ego》限定店也終於登陸台灣！以下幫你整理了「7間近期必去話題快閃店」，從時尚潮流品牌、話題美妝到保養香氛通通有，週末就來這裡逛街打卡。

近期必去話題快閃店：CAFE AO

2026 第一波最狂聯名來了！防曬霸主Senka專科這次竟然直接搬進了最時髦的咖啡廳CAFE AO！兩個品牌不謀而合的湛藍色調完美結合，店內裝潢隨處可見專科的純淨水感元素，更驚喜的是還有品牌好友邱鋒澤的元素也充滿各個角落，鋒蜜們絕對要來探店打卡啊！

▲（圖／美人圈）

這次專科ｘCAFE AO聯手打造「莓好養膚計畫」，推出三款期間限定藍莓系聯名餐點，讓妳在品嚐餐點的同時也能同步養顏美容；再搭配專科水感防曬，肌膚在艷陽下依然保持輕盈不黏膩、邊擦邊養膚！現場除了有整區的防曬系列可以親身體驗，還有最不可錯過的活動，點購聯名餐點就能以$199加購專科防曬新品全效抗汗防曬乳，週末午後最適合約姊妹來這裡吃甜點、美美打卡，順便帶上「養膚級防曬」迎接夏天， 這種有吃又有拿的行程一定要排進週末跑咖清單！

▲（圖／美人圈）

專科ＸCAFE AO

地點：臺北市松山區民生東路五段36巷4弄15號

時間：2026年5月1日至5月31日

營業時間：週一至週六10：00 – 17：30

聯名快閃店限定活動：點購聯名餐點，即可以$199加購全效抗汗防曬乳。

近期必去話題快閃店：ettusais 艾杜紗

ettusais艾杜紗以微醺感春妝為主題推出全新彩妝系列！從妝前打底開始，以眼部提亮打底膏校正暗沉、提升眼周明亮度；搭配全新絕對捲翹修護睫毛膏，透過雙面齒梳設計輕鬆刷出根根分明的束感睫毛；疊擦微暮絲絨雙色眼影，以撫子粉與玫瑰棕暈染出自然紅暈般的微醺眼妝。最後以一抹零毛孔涼感控油液打造清爽柔焦底妝，從眼妝到肌膚質感都維持細緻乾淨，輕鬆完成帶點春日微醺氛圍的精緻妝容。

▲（圖／BEAUTY美人圈、ettusais 艾杜紗）

延續「微醺」主題，ettusais艾杜紗此次更攜手台北質感酒吧品牌〈WAT赤峰店〉推出期間限定聯名活動。自5月5日至5月18日進駐門市打造快閃空間，不僅能現場體驗5月新品並領取專屬優惠，於指定屈臣氏門市消費滿額，憑發票即可兌換聯名特調「THE LADY IN PINK 粉黛荔香雞尾酒」。以粉紅葡萄酒、荔枝與檸檬香茅交織的清新果香，打造從視覺到嗅覺、味覺都沉浸其中的限定感官之旅。

▲（圖／BEAUTY美人圈）

ettusais 艾杜紗ｘWAT

地點：臺北市大同區赤峰街49巷25號

時間：2026年5月5日至5月18日

開幕期間全場限定優惠

店內體驗：現場體驗艾杜紗5月新品，即可獲得專屬折扣優惠券。

消費贈禮：於WAT赤峰店購買方瓶雞尾酒滿4瓶，即贈艾杜紗微暮絲絨雙色眼影乙顆（色號隨機）。

跨通路限定優惠：活動期間於屈臣氏（雙連／南京西／南西二店）購買艾杜紗指定商品滿$888，憑發票至WAT赤峰店，即可兌換艾杜紗聯名雞尾酒乙瓶（數量有限，送完為止）。

近期必去話題快閃店：STAND OIL

連韓星都愛不釋手的韓國設計包款品牌STAND OIL，在5月1日至5月14日首度插旗台中新光三越中港店！現場不僅帶來品牌2026最新春夏系列SO BREEZY，還有首度曝光的全新休閒鞋款。而在5月1日開幕當天，品牌更邀請了《單身即地獄5》的超人氣嘉賓金高恩站台，現場還有不少的快閃店限定優惠，想入手女神同款包就趁現在！

▲（圖／BEAUTY美人圈）

STAND OIL台中快閃店

地點：台中新光三越中港店10樓 天空劇場

時間：2026年5月1日至5月14日

近期必去話題快閃店：BLACKPINK LISA《Alter Ego》

BLINK們看過來！BLACKPINK成員LISA的《Alter Ego》亞洲快閃店終於來到台灣啦！限定快閃店就在FRUITION南西店，現場除了獨家展出多款 LISA在世界巡演和MV中所穿的表演服裝，讓粉絲能夠近距離一窺LISA的舞台和音樂魅力，更還有台北限定版的T-Shirt、連帽長袖及托特包，消費滿額還有機會獲得LISA台北站自拍小卡跟LISA親筆簽名專輯！

▲（圖／BEAUTY美人圈）

BLACKPINK LISA《Alter Ego》

地點：FRUITION 中山南西店 台北市中山區中山北路二段16巷10號（捷運中山站4號出口）

快閃店時間：2026年4月30日至5月20日

營業時間：11：00 – 21：00 （4／30-５／3週五到週日）；13：00 – 21：00（週一至週四）

快閃店限定活動

1.凡於快閃期間至門市購買官方任一產品即有機會獲得LISA簽名專輯

2.單筆消費滿$2,000即贈LISA隨機小卡乙張

3.單筆消費滿$6,000即贈LISA台北站限定隨機自拍小卡乙張

近期必去話題快閃店：3CE Beauty Diner

韓國人氣美妝品牌3CE首度來台開設快閃店啦！店內以韓系Diner風格所設計，融合拍貼機、試妝、扭蛋等多重互動體驗，就連先前來驚喜站台的《單身即地獄5》人氣嘉賓喜珗也狂推店內的大番茄和拍貼機必玩！現場還有新系列「3CE果凍護唇蜜」能夠體驗，喜珗最愛的則是#01 蜜桃果凍 BAGEL PEACH、#04 無花果凍 ROSE GUMMY以及#05 摩卡果凍 MOCHA SYRUP，一起跟著喜珗打造最嘟嫩QQ寶寶妝容！

▲（圖／BEAUTY美人圈）

3CE Beauty Diner

地點：台北中山光點 羊空間（台北市中山區中山北路二段16巷1號）

快閃店時間：2026年4月11日至5月10日

近期必去話題快閃店：LADOR「香氛製造所」

來自韓國的專業髮品LADOR攜手BTS成員Jimin，以全新Angel Muguet 鈴蘭香氣為核心，融合香氛、影像和互動，打造最沉浸式的香氛製造所POP-UP！快閃店現場以夢幻的粉藍色系為主色調，並設有Jimin x LADOR全系列商品展區和全系列香氣體驗區，能夠依據心情挑選專屬的記憶髮香，店內的超巨型Jimin畫報阿米們絕對要來朝聖打卡！

▲（圖／BEAUTY美人圈）

LADOR「香氛製造所」

地點：台北新光三越A11北大門1F（台北市信義區松壽路11號1F）

日期：2026年4月10日至5月10日

近期必去話題快閃店：CREED

來自英國的皇室沙龍香氛品牌CREED，在台首度以限時快閃店形式亮相！品牌以「開放式香氛探索」、「沉浸式英倫花園體驗」與「皇室工藝建材設計」三大設計核心所打造，讓消費者能以更輕鬆恣意的方式來探索品牌香氛，再搭配上木質花香調的品牌新香「岩蘭野境 Wild Vetiver」，整個人彷彿置身英式貴族花園！

▲（圖／BEAUTY美人圈）

CREED快閃店

地點：台北新光三越 A11館1樓（台北市信義區松壽路11號1F）

時間：2026年3月1日至5月31日

近期必去話題快閃店：SHISEIDO X LISA「THE ULTIMUNE POP-UP」

資生堂國際櫃攜手BLACKPINK LISA推出的期間限定快閃體驗店，即將插旗高雄漢神巨蛋！限定店不僅有LISA專屬合照拍貼機，還有隨身簽名小包、愛心隨身鏡等多項LISA限定好禮，現場還可以近距離體驗LISA愛用的資生堂小紅瓶。高雄站也是本次快閃店的巡迴最終站，最後機會錯過可惜！

▲（圖／BEAUTY美人圈）

SHISEIDO X LISA「THE ULTIMUNE POP-UP」高雄站

地點：高雄漢神巨蛋

時間：2026年4月30日至5月3日

近期必去話題快閃店：Cafuné 夏日台北快閃店

香港輕奢設計師品牌Cafuné台北快閃店也來啦！本次快閃店將首度在台展示2026春夏系列新品，品牌全新的Basalt馬鞍包系列在快閃店也看得到，還有夏日限定色「晨露藍」與「幽苔綠」。為了慶祝快閃店開幕，品牌還推出限定優惠，只要購買任兩件正價包款，即可現折抵500元！

▲（圖／BEAUTY美人圈）

Cafuné 夏日台北快閃店

地點：台北遠東 SOGO 忠孝館

時間：2026年4月23日至6月30日

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