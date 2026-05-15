2026韓國大創必買美妝保養　凡士林面膜推爆、臥蠶筆50元有找常缺貨

文／美人圈

來韓國逛美妝保養不能只知道Olive Young！其實韓國大創Daiso集結了不少美妝大牌支線，不僅品質同樣穩定好用，價格還更便宜、CP值超高，完全就是小資女的天堂！以下整理「2026韓國大創必買美妝保養推薦」，The tool lab平替款粉撲、鄭瑄茉聯名彩妝必收，還有隨身包的PDRN精華！

2026韓國大創必買美妝保養推薦1：ZOOM定妝噴霧

2026年初韓國大創討論度最高的絕對是和明星彩妝師鄭瑄茉推出的聯名系列！全新支線「ZOOM」從妝前打底、粉底、氣墊到定妝噴霧都一應俱全，而且每樣平均都不超過台幣110 元，CP值非常高。這款定妝噴霧在Threads上就受到熱烈討論，噴霧細緻，持妝效果也很不錯，上臉後還能讓妝面呈現韓女最愛的水光感！

▲明星彩妝師鄭瑄茉聯名系列。（圖／Daiso，下同）

2026韓國大創必買美妝保養推薦2：Boncept 凝膠眼線膏

BONCEPT是TONYMOLY的支線，眼線膏是柔滑的凝膠質地，能夠輕鬆細緻地描繪出線條，搭配眼線刷使用可以很好地貼合各式眼型，防水防汗不易暈妝，新手十分友好，是不少明星化妝師和美妝網紅的愛用眼線膏！

2026韓國大創必買美妝保養推薦3：Puffee粉撲

這款被稱為Olive Young熱賣品牌「The Tool Lab」的平替款！系列一共推出四款粉撲，主打不同底妝妝效：綠色適合打造霧面妝感、咖啡色主打輕薄服貼、米色著重遮瑕力，深咖則能打造清透水光肌。其中綠色款還可以泡水膨脹後濕用，讓底妝更輕薄、更服貼。一個甚至不到台幣30元，就算破損直接丟棄也完全不心疼！

2026韓國大創必買美妝保養推薦4：頭髮蓬鬆粉

油頭救星還得靠它！這款專為油性髮所設計，添加NO-SEBUM無皮脂科技，盒內還自帶粉撲，輕拍能快速吸附多餘油脂，粉質也很細膩不留白屑，小小一盒帶出門非常方便！

2026韓國大創必買美妝保養推薦5：Drop Be遮瑕筆

Drop Be是韓國彩妝品牌the SAEM推出的純素支線，他們家的遮瑕原本就非常熱門，副牌同樣推出遮瑕液、遮瑕筆、遮瑕膏等多款品項，網友最推薦的是遮瑕筆，遮瑕度高又持久，使用起來很滑順、不太拉扯皮膚，可以用來修飾局部痘印或是整理唇周，偏紅的色系也能拿來修飾黑眼圈。

2026韓國大創必買美妝保養推薦6：TAG眉筆

TAG是 too cool for school的旗下彩妝品牌，從妝前乳、氣墊、腮紅盤再到刷具，幾乎每個品項都十分熱銷！其中最熱銷的就是TAG的眉筆，筆頭角度很順手好用，可以讓眉流呈現根根分明的感覺，也很滑順好上色，再加上一隻只要64元台幣，難怪會成為品牌熱銷冠軍！

2026韓國大創必買美妝保養推薦7：VT PDRN光采精華液

韓國這一年最紅的保養成分PDRN在大創也買得到！由VT所推出的光采系列，有防曬精華、面霜、面膜，還有這款在社群上被推爆的便攜包裝精華液，添加高濃度6%PDRN，使用完能讓肌膚恢復柔嫩透亮，修護效果非常好，而且2ml一次性包裝十分好攜帶，很適合出國旅行使用。

2026韓國大創必買美妝保養推薦8：THE LAB by BLANC DOUX 透亮水光保濕霜

由THE LAB by BLANC DOUX所推出的水光系列，這款透亮水光保濕霜更是廣受好評！添加品牌專利成分ClearHyal™，結合維他命、PHA與小分子玻尿酸，質地很輕盈好吸收，一抹上臉瞬間化成水！保濕卻不厚重，作為妝前打底使用能讓妝面更加服貼！

2026韓國大創必買美妝保養推薦9：Vaseline凡士林面膜

韓國大創有不少單片裝面膜可以挑選，而最熱賣的就是Vaseline凡士林面膜！不僅一片只要23塊台幣，還有保濕、補水、滋養等多種功效可以挑選，精華液非常多，保濕鎖水的效果很有感，卻不會太過厚重，各種膚質都可以使用！

2026韓國大創必買美妝保養推薦10：thebom 臥蠶筆

購物籃裡一定要有這隻 thebom 的臥蠶筆！一隻不到台幣50元，筆芯滑順好上手，上臉也不容易暈，顏色濃淡適中，畫起臥蠶來顯色又自然，也因為CP值非常高所以常常缺貨，是有在架上看到一定要先囤起來的好物！

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