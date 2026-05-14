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萬物通膨的省錢小妙招！避免「臨時購買」、低潮就網購都有助節流

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

不少人以為省錢就是拼命節流、不敢花錢，但真正能長久維持的「省錢習慣」，其實是從日常小細節慢慢累積，與其突然過極端生活，不如透過一些幾乎不影響生活品質的方法，把原本容易流失的小開銷默默省下來，時間久了反而更有感，也比較不容易半途而廢。

▲金錢,成本,省錢,理財,,。（圖／達志示意圖）

1.出門前先檢查「水、咖啡、環保袋」

很多人的隱形花費，其實都來自臨時購買，像是忘記帶水每天買飲料、臨時買咖啡或是沒帶購物袋一直加購塑膠袋，尤其現在超商咖啡、手搖飲一週累積下來其實相當驚人，養成出門前固定檢查包包的習慣，一個月就能默默省下一筆不小開銷。

2.避免空腹逛超市或滑購物平台

人在飢餓或情緒低落時，購買慾通常會明顯提升，不知不覺就容易多買很多原本不需要的東西，尤其超市與購物平台的推薦機制很容易刺激衝動消費，建議先列好購物清單再採買，也能降低「順手多買」的機率，長期下來差很多。

3.設定「小額自動存錢」比硬逼有效

很多人總想等月底有剩再存錢，但往往最後根本存不到，其實可以設定每天或每週固定轉出小額金額，例如：50元、100元到另一個帳戶，因為金額不大，生活幾乎無感，但久了會發現累積速度比想像中還快，也比較不容易因為壓力太大放棄。

關鍵字：

金錢, 成本, 省錢, 理財

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