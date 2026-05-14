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避免尬聊的三個實用技巧！適時延伸細節、不每秒硬塞話題都超關鍵

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

很多人面對喜歡的人時，明明私下很能聊，一到真正對話卻瞬間大腦空白，不是狂丟問題像在面試，就是硬撐氣氛讓彼此越聊越乾，其實真正有好感的聊天，重點從來不是「話很多」，而是讓對方感到舒服、自然且有來有往，掌握幾個小技巧，就能大幅降低尬聊機率，讓關係慢慢升溫。

▲。（圖／IG）

1.不要只會連環發問

很多人害怕冷場，就會一直問「你吃了嗎」、「今天忙嗎」、「平常喜歡什麼」，但當聊天變成問答遊戲，對方也容易疲乏，比起不斷丟新問題，更重要的是從對方提到的內容延伸，例如：對方說最近在追劇，可以接著聊角色、劇情或自己的相關經驗，讓對話像交流而不是審問。

2.適度分享自己的小細節

不少人在喜歡的人面前會過度配合，導致聊天內容變得很空泛，其實適時分享自己的生活片段、習慣或情緒，反而更容易建立真實感，像是最近迷上的咖啡店、通勤發生的小插曲，甚至某個奇怪的小習慣，都比制式回覆更容易讓對方記住你，也能自然開啟更多話題。

3.不用急著填滿每一秒空白

很多人一發現聊天停頓就開始慌張，急著硬找話題，反而讓氣氛更尷尬，其實舒服的相處，本來就不需要每秒都有內容，適度停頓、偶爾用表情或簡單回應接住情緒，反而能讓互動更自然，真正讓人有好感的，通常不是最會聊天的人，而是能讓人感到輕鬆自在的人。

關鍵字：

聊天, 戀愛, 尬聊, 曖昧, 友情

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