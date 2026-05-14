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減脂也能喝拿鐵！鮮奶、燕麥奶差別一次看懂

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▲▼減脂也能喝拿鐵。（圖／Unsplash）

▲減脂期間也能喝拿鐵。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減脂期間到底能不能喝拿鐵？不少人擔心鮮奶熱量高，也有人改喝燕麥奶求「比較健康」。營養師孫語霙表示，其實兩種都不是絕對好或不好，差別在於營養組成與搭配方式。只要掌握份量與配置，鮮奶拿鐵、燕麥奶拿鐵都能成為減脂期的選項。

#鮮奶拿鐵：補充乳品攝取，也是方便蛋白質來源

鮮奶拿鐵主要由鮮奶加黑咖啡組成，對於平常乳製品攝取不足的人來說，是相對方便的補充方式。許多人對拿鐵的印象停留在「熱量很高」，但其實一杯中大杯鮮奶拿鐵大約落在150至200大卡左右，並沒有想像中可怕。

若以一般減脂期來看，大杯拿鐵一天1杯、小杯拿鐵一天2杯，多數情況下都還在可控制範圍內。重點還是整天總熱量與飲食分配，而不是單看一杯咖啡。

#燕麥奶拿鐵：適合乳糖不耐，但要注意碳水量

近年很受歡迎的燕麥奶拿鐵，因含有膳食纖維，加上植物性來源，成為不少乳糖不耐族群或喝乳製品容易冒痘者的替代選擇。

不過要注意的是，燕麥奶在營養分類上偏向「澱粉類」，含有一定碳水化合物。一杯燕麥奶的碳水量，可能接近1/2碗白飯，如果早餐又搭配麵包、貝果或甜點，碳水攝取很容易超標。

也因此，燕麥奶拿鐵比較適合搭配高蛋白、低精緻澱粉的早餐組合，例如水煮蛋、雞肉沙拉或蔬菜類食物，會比再配一份麵包更均衡。

▲▼減脂也能喝拿鐵。（圖／Unsplash）

那麼減脂早餐怎麼搭？關鍵在「平衡」，營養師孫語霙分享，如果想把燕麥奶拿鐵喝得更沒有負擔，可以選擇2顆水煮蛋＋燕麥奶拿鐵或雞肉蔬菜沙拉＋燕麥奶拿鐵的組合，這樣不僅能補足蛋白質與纖維，也能避免早餐碳水比例過高，對於增加飽足感、穩定飲食節奏都有幫助。

關鍵字：

減脂飲食, 拿鐵選擇, 鮮奶拿鐵, 燕麥奶拿鐵, 營養師建議

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