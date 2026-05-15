fb ig video search mobile ETtoday

核心價值不是靠愛情就能磨合！3件事評估彼此適不適合結婚

>

記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

戀愛時心動很重要，但真正走進婚姻後，考驗的往往不是浪漫，而是價值觀、情緒管理與生活習慣，有些人適合談戀愛，卻未必適合共度人生，因此在決定結婚之前，比起只看「愛不愛」，更重要的是觀察彼此能不能長期相處、面對現實問題時是否願意一起承擔，以下幾個細節，往往比甜言蜜語更能看出對方適不適合結婚。

▲。（圖／IG）

1.遇到問題時，是一起解決還是只會逃避

婚姻最怕的不是爭吵，而是一遇到問題就冷處理、失聯或情緒失控，真正適合結婚的人，未必完全不吵架，但會願意溝通、面對問題，而不是把責任全部推給另一半，當你們面對金錢壓力、生活摩擦或情緒低潮時，對方的處理方式，其實就是未來婚姻的縮影。

2.價值觀能不同，但底線要一致

興趣不同其實不是大問題，但若對金錢觀、家庭觀、忠誠度或未來規劃差距太大，長期下來就容易累積衝突，例如：有人重視存錢，有人習慣享樂；有人想要小孩，有人完全不想生，這些都不是靠愛情就能磨合的事，真正穩定的關係，是彼此即使個性不同，核心價值仍然一致。

3.和他在一起時，你能不能做真正的自己

好的婚姻不該讓人長期處於緊繃狀態，如果每次相處都要小心翼翼、壓抑情緒、害怕對方不高興，即使再愛也容易消耗，適合結婚的人，通常會讓你在關係裡感到安心，不需要刻意討好，也不用一直猜測對方想法，因為真正成熟的感情，不是靠討好維持，而是能夠自在共處。

關鍵字：

結婚, 婚姻, 戀愛, 情侶, 愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

亞洲首富妻挑10克拉寶石製項鍊　拎黃金雕刻包遊水都

亞洲首富妻挑10克拉寶石製項鍊　拎黃金雕刻包遊水都

郭雪芙自曝超怕曬黑！被拍崩壞照一度受傷：黑了就不像自己

郭雪芙自曝超怕曬黑！被拍崩壞照一度受傷：黑了就不像自己

長大後越來越喜歡獨處？不是沒朋友，是開始懂得愛自己

長大後越來越喜歡獨處？不是沒朋友，是開始懂得愛自己

《蜜語紀》人間清醒8金句：可怕的不是我選錯了男人，而是賭錯了人生 選一扇最想推開的大門　測試你隱藏的個性天賦 能夠愛情長跑的三大星座組合！TOP 1互相提供安全感　當然關係緊密又牢固 SwatchxAP搶先開箱！　12,150元起入手聯名懷錶 台南最大LOPIA登場！近300坪落腳新光三越西門店7月中開幕 51歲徐若瑄凍齡早餐只吃水煮蛋＋酪梨　一周運動5天類型完全不設限 避免尬聊的三個實用技巧！適時延伸細節、不每秒硬塞話題都超關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面