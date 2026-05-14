選一扇最想推開的大門　測試你隱藏的個性天賦

記者李薇／台北報導 圖／AI

有些選擇看似只是憑感覺，卻可能偷偷透露出你的性格特質與隱藏天賦。當不同顏色的門出現在眼前，你第一眼最想推開的是哪一扇？也許你的內在早已做出答案，這次的心理測驗，將透過選門的直覺，解析你與生俱來的潛能、個性魅力，以及別人不一定發現的內在優勢，快來測測看吧！

Q：當你的前面有4扇大門，哪一個顏色是你最想推開的？

A.紅門

B.黃門

C.藍門

D.綠門

A. 紅門



你天生帶有不怕困難的特質，遇到問題時總願意主動迎戰，不會輕易退縮，你重感情也很有正義感，看見別人需要幫忙時，常常會第一時間伸出援手，即使近期對未來有些迷惘，也別急著否定自己，只要重新找回信心與行動力，你其實比想像中更有能力完成許多事。

B. 黃門



你或許不是特別愛表現自己的人，但其實擁有很強的思考能力與判斷力，很有智慧，你的腦袋靈活、懂得分析，只是目前還沒真正找到適合發揮實力的方向，有時會因為想太多而感到焦躁，但只要願意放慢步調、冷靜整理思緒，你的優勢很快就能被看見。

C. 藍門



你待人真誠，也願意為目標持續努力，是個很懂得觀察細節的人，敏銳的觀察力讓你常能從不同角度理解事情，因此總能發現別人忽略的重點，面對突發狀況時，你的反應力也相當不錯，在人際互動或社交場合中，通常都能自然地融入並展現魅力。

D. 綠門



你對美感有很高的敏銳度，直覺力也十分強烈，腦中總充滿各種新奇想法，你容易被美好的人事物吸引，同時個性溫柔、有責任感，做事也充滿責任心，很適合發揮自己的創造力，只要願意更勇敢展現個人特色，很容易獲得周圍人的欣賞與認同。