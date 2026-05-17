「像剛洗好澡」的香水推薦！乾淨的皂香不分季節好感度超高

文／美人圈

夏天最怕暈香？「像剛洗好澡」的清新皂香，一直都是高好感度的代表！這類香氣通常帶有乾淨的白皂、柔和麝香或淡淡花香，不會過於濃烈，卻能在靠近時留下讓人忍不住多聞一秒的自然體香感。不論是日常上班、約會還是剛入門香水的新手，都非常適合。本篇精選幾款「洗後感香水」，讓你輕鬆打造乾淨又迷人的氛圍。

「像剛洗好澡」的香水推薦：Maison Margiela 慵懶週末淡香水

Maison Margiela的慵懶週末淡香水，常被說是那種很有生活感的香氣，有點像剛洗好、曬過太陽的被子，乾淨又帶點溫度。前調會先聞到微甜的荔枝感，但不會太張揚，接著橙花和白玫瑰慢慢浮現，讓整體多了一點柔軟的脂粉氣息，乾淨中又帶點溫柔層次。尾韻則收在淡淡的木質調，聞起來很放鬆、很舒服。不過也有不少網友提及，這款真的滿看個人，有些人會覺得跟想像落差不小，建議還是親自試香再決定比較保險。

▲Maison Margiela 慵懶週末淡香水 30ml／NT$2,800。（圖／Maison Margiela）

「像剛洗好澡」的香水推薦：Maison Margiela 泡泡浴淡香水

而除了慵懶週末，「泡泡浴」也是Maison Margiela很值得收的一隻，同時也被Threads網友大推絕對不能錯過，甚至有人香水多到噴不完，仍愛到買第二罐。它像把洗完澡的清新柔軟放進瓶子裡，舒適又帶點親密感，完美還原浸入溫暖浴缸的放鬆時刻。香氣是柔軟的西普花香調：前調是肥皂泡香、粉紅胡椒與香檸檬；中調以玫瑰、茉莉與薰衣草堆疊；後調則以椰奶、廣藿香與白麝香呈現乾淨奶香尾韻。

▲Maison Margiela 泡泡浴淡香水 30ml／NT$2,800；10ml／NT$5,600。（圖／Maison Margiela）

「像剛洗好澡」的香水推薦：Narciso Rodriguez 純粹繆思

Narciso Rodriguez的白瓶在社群上也非常受歡迎，以純淨麝香為主軸，融合柔和的白花香氣，整體聞起來乾淨清新，同時又帶點溫柔優雅的氛圍，不會過於單調，反而多了一點成熟又細膩的魅力。那種若有似無的氣味，很像剛洗完澡後身上留下的淡淡香氣，自然又讓人想靠近。加上它的留香表現也很不錯，一整天都能維持舒服的存在感，是那種低調但很加分的日常香。

▲Narciso Rodriguez 納西索 純粹繆思淡香精 100ml／NT$4,250。（圖／IG@narciso_rodriguez）

「像剛洗好澡」的香水推薦：BYREDO 返璞歸真淡香精

BYREDO的返璞歸真，整體調性走一種乾淨中帶溫度的路線，雖然一開始聞起來不像剛出浴那種單純皂感，但卻多了一點沉靜、柔和的氣息。基調裡淡淡的香草與琥珀，讓香味多了一點暖度和細膩甜感，就像洗完澡後裹著柔軟毛巾的那種安心感。乾淨、舒服，同時又帶點內斂氣質，是那種越聞越耐人尋味的「高級乾淨感」香氣。

▲BYREDO 返璞歸真淡香精 50ml／NT$5,900。（圖／BYREDO）

「像剛洗好澡」的香水推薦：Tom Ford 白麝香淡香精

Tom Ford的經典白麝香，整體以乾淨的麝香為主軸，聞起來像柔軟布料貼在肌膚上的那種清爽與安心感，但又不只是單純皂香。中間揉合一點瑪黛茶的微微甜澀，讓氣味更滑順耐聞，後段的乳香與藏紅花則帶出溫暖又細緻的氛圍。就像剛洗完澡披上浴袍的那種慵懶感，乾淨之餘還多了一點成熟魅力，四季用都很剛好。

▲Tom Ford 白麝香淡香精 50ml／NT$6,930。（圖／IG@tomfordbeauty）

「像剛洗好澡」的香水推薦：EX NIHILO 清新晨霧香體噴霧

EX NIHILO的清新晨霧，則是以白茶與帶點稻米感的柔軟氣息為主軸，搭配細緻的麝香與淡淡橙花，整體聞起來乾淨又透亮，就像洗完澡後肌膚自然散發的清爽香氣。它的香味不張揚，卻很有存在感，會在身上留下明亮又舒服的氣息。加上可以噴在身體、頭髮或衣物上，甚至用來營造空間氛圍，整體就是一種被乾淨香氣包圍的療癒感受。

▲EX NIHILO 清新晨霧香體噴霧 100ml／NT$3,600。（圖／EX NIHILO）

「像剛洗好澡」的香水推薦：Acqua di Parma 帕爾瑪之水 早安愛人淡香精

Acqua di Parma帕爾瑪之水系列的早安愛人淡香精，靈感來自義大利清晨，像陽光灑在剛洗好的棉麻布料上，整體是乾淨中帶柔軟的感覺。前調的佛手柑清新又帶點微微綠意，很像剛洗完時的清爽空氣；中段鳶尾花讓香氣多了一層細緻的粉感，變得更貼膚、更溫柔；最後的麝香與黃葵籽則像被太陽曬過的布料，乾淨又帶點暖度。雖然整體不是那種強烈皂香，但自然散發的清爽體香感其實更耐聞又很舒服。

▲Acqua di Parma 帕爾瑪之水 早安愛人淡香精，100ml／NT$11,800。（圖／Acqua di Parma）

「像剛洗好澡」的香水推薦：Diptyque 肌膚之華

Diptyque的肌膚之華也是非常受歡迎的一款！以麝香與鳶尾花為主軸，交織琥珀、玫瑰與粉胡椒，整體聞起來是那種很貼近肌膚的柔軟香氣，乾淨卻不單純，反而多了一點低調的性感。就像剛洗完澡後自然散發的體香，若有似無，卻讓人忍不住想靠近。香氣溫暖細膩、不張揚，很適合日常使用，也特別適合天氣微微回暖的時候，呈現出那種輕盈又剛剛好的迷人感。

▲Diptyque 肌膚之華淡香精 75ml，NT$6,500。（圖／IG@diptyque / 1010 APOTHECARY）

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