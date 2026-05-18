濕疹、汗皰疹怎麼辦？醫生親解把握2訣竅　換季不再發癢、紅腫

文／美人圈

5／5迎來24節氣中的立夏，立夏後不只氣溫逐漸攀升，濕度也開始增高，故而夏季常見疾病多與「濕」、「熱」相關，甚至並存，例如：中暑、熱衰竭、濕疹、汗皰疹、腸胃炎、手汗…等。其中，濕疹、汗皰疹相當惱人，以下由明華馬光中醫診所魏子善醫師提供解方，一起來看！

濕疹 v.s. 汗皰疹

濕疹與汗皰疹的臨床表現多半為皮膚泛紅，泛紅就是有「熱」，而濕疹會出現疹子、水泡或是組織液滲出，汗皰疹則是有細小水泡，更細節的差異如下：

●濕疹（Eczema／Dermatitis）

特徵： 範圍較廣，表現多樣，可能包括紅疹、紅斑、滲液、皮膚增厚或粗糙。

感官： 癢、刺痛感。

位置： 全身各處皮膚都可能發生（如手肘彎曲處、膝蓋後方、臉部等）。

●汗皰疹（Dyshidrotic Eczema）

特徵： 主要在手指側面、腳趾側面或手掌心出現一粒粒深層的小水泡，像「西米露」一樣。

感官： 極度搔癢，水泡乾掉後會脫皮。

位置： 僅限於手腳。

▲（圖／freepik）

以上症狀站在中醫角度，看來就是濕氣。夏天溫度高導致交感神經亢進造成手汗相對嚴重，則是熱迫使濕氣排出。明華馬光中醫診所魏子善醫師指出，治療這些疾病的共同概念就是「清熱利濕」，「清熱」像是當機器過熱時使用降溫的方式避免當機，而中醫採用清熱的藥物避免人體持續發炎，「利濕」則是排除多餘水分及堆積在體內的廢物，例如：糖分及油脂，臨床上常使用的方劑包含茵陳五苓散、龍膽瀉肝湯、四妙散。

▲（圖／IG@wthn）

濕疹、汗皰疹養生茶飲藥膳推薦1.祛暑涼心茶

功效：補充人體流失的津液，並將熱氣從小便排出，預防中暑。

藥材：西洋參2錢，麥門冬3錢，五味子1錢，燈心草1 錢，竹葉1錢。

料理方式：將藥材洗淨後放入鍋內，加入1000c.c.水，大火煮滾後，小火煮15分鐘即可。懶人法是將藥材放進花茶袋置入保溫瓶中，加入沸水燜20分鐘後即可飲用。

▲（圖／馬光醫療網）

濕疹、汗皰疹養生茶飲藥膳推薦2.清熱利濕排骨湯

功效：金銀花清熱解毒，冬瓜清熱利濕，茯苓及薏苡仁祛溼，預防因濕熱導致的濕疹。

材料：金銀花2錢，茯苓6錢，薏苡仁19錢（約70克），排骨400克，冬瓜500克，薑5片，鹽少許。

料理方式：

1. 薏苡仁洗淨泡水約2小時。

2. 排骨洗淨川燙。

3. 冬瓜洗淨去皮。

4. 將排骨、薏苡仁、茯苓、薑片放入鍋內加水至7分滿，電鍋外鍋加2米杯水，電鍋開關跳起後悶10－15分鐘。

5. 打開鍋蓋加入冬瓜、金銀花及鹽，電鍋外鍋加1米杯水，電鍋開關跳起後將金銀花撈出，避免苦味過重。

▲（圖／馬光醫療網）

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