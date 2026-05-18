fb ig video search mobile ETtoday

濕疹、汗皰疹怎麼辦？醫生親解把握2訣竅　換季不再發癢、紅腫

>

文／美人圈

5／5迎來24節氣中的立夏，立夏後不只氣溫逐漸攀升，濕度也開始增高，故而夏季常見疾病多與「濕」、「熱」相關，甚至並存，例如：中暑、熱衰竭、濕疹、汗皰疹、腸胃炎、手汗…等。其中，濕疹、汗皰疹相當惱人，以下由明華馬光中醫診所魏子善醫師提供解方，一起來看！

濕疹 v.s. 汗皰疹

濕疹與汗皰疹的臨床表現多半為皮膚泛紅，泛紅就是有「熱」，而濕疹會出現疹子、水泡或是組織液滲出，汗皰疹則是有細小水泡，更細節的差異如下：

●濕疹（Eczema／Dermatitis）

特徵： 範圍較廣，表現多樣，可能包括紅疹、紅斑、滲液、皮膚增厚或粗糙。

感官： 癢、刺痛感。

位置： 全身各處皮膚都可能發生（如手肘彎曲處、膝蓋後方、臉部等）。

●汗皰疹（Dyshidrotic Eczema）

特徵： 主要在手指側面、腳趾側面或手掌心出現一粒粒深層的小水泡，像「西米露」一樣。

感官： 極度搔癢，水泡乾掉後會脫皮。

位置： 僅限於手腳。

▲濕疹 。（圖／美人圈 提供）

▲（圖／freepik

以上症狀站在中醫角度，看來就是濕氣。夏天溫度高導致交感神經亢進造成手汗相對嚴重，則是熱迫使濕氣排出。明華馬光中醫診所魏子善醫師指出，治療這些疾病的共同概念就是「清熱利濕」，「清熱」像是當機器過熱時使用降溫的方式避免當機，而中醫採用清熱的藥物避免人體持續發炎，「利濕」則是排除多餘水分及堆積在體內的廢物，例如：糖分及油脂，臨床上常使用的方劑包含茵陳五苓散、龍膽瀉肝湯、四妙散。

▲濕疹 。（圖／美人圈 提供）

▲（圖／IG@wthn

濕疹、汗皰疹養生茶飲藥膳推薦1.祛暑涼心茶

功效：補充人體流失的津液，並將熱氣從小便排出，預防中暑。

藥材：西洋參2錢，麥門冬3錢，五味子1錢，燈心草1 錢，竹葉1錢。

料理方式：將藥材洗淨後放入鍋內，加入1000c.c.水，大火煮滾後，小火煮15分鐘即可。懶人法是將藥材放進花茶袋置入保溫瓶中，加入沸水燜20分鐘後即可飲用。

▲濕疹 。（圖／美人圈 提供）

▲（圖／馬光醫療網）

濕疹、汗皰疹養生茶飲藥膳推薦2.清熱利濕排骨湯

功效：金銀花清熱解毒，冬瓜清熱利濕，茯苓及薏苡仁祛溼，預防因濕熱導致的濕疹。

材料：金銀花2錢，茯苓6錢，薏苡仁19錢（約70克），排骨400克，冬瓜500克，薑5片，鹽少許。

料理方式：

1.  薏苡仁洗淨泡水約2小時。

2.  排骨洗淨川燙。

3.  冬瓜洗淨去皮。

4.  將排骨、薏苡仁、茯苓、薑片放入鍋內加水至7分滿，電鍋外鍋加2米杯水，電鍋開關跳起後悶10－15分鐘。

5.  打開鍋蓋加入冬瓜、金銀花及鹽，電鍋外鍋加1米杯水，電鍋開關跳起後將金銀花撈出，避免苦味過重。

▲濕疹 。（圖／美人圈 提供）

▲（圖／馬光醫療網）

延伸閱讀

春天換季要小心氣喘？中醫師教你3 招「順時養生」擺脫春天疲勞，減緩噴嚏、改善失眠！

「張員瑛橄欖油」是什麼？韓國爆紅必買：Olle Shot，有感消水腫、零便秘，素顏也發光

Olive Better紅什麼？韓國必逛新店Olive Better介紹＋6款必買推薦，別只逛Olive Young

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字：

美人圈, 濕疹, 汗皰疹, 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

比黑咖啡更強的「抗炎咖啡」　加2樣辛香料促進代謝、消腫超有感

比黑咖啡更強的「抗炎咖啡」　加2樣辛香料促進代謝、消腫超有感

星巴克5／20推「那堤2杯64折」　單杯售價從140元變89元

星巴克5／20推「那堤2杯64折」　單杯售價從140元變89元

防曬擦了還是黑？2026必懂「5個觀念」很多人第一步就錯

防曬擦了還是黑？2026必懂「5個觀念」很多人第一步就錯

《蜜語紀》人間清醒8金句：可怕的不是我選錯了男人，而是賭錯了人生 邊界感最強的三大星座！TOP 1不熟的人別想靠近　親密關係也要保留私人空間 開心果風潮席捲全球！超強纖瘦堅果抗老還能消水腫　2道低卡食譜必收 咖啡渣便宜又好用！5種「再利用妙招」不需再買除臭劑 全智賢穿LV斗篷裝氣場全開　伯爵珠寶加身閃耀女神光 AP x Swatch聯名錶今開賣　101開店前排出400人長龍 潤娥公主造型登坎城紅毯　葫蘆珠寶襯優雅氣質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面