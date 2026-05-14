「有人流就有業績」已不復存在　黃晴雯：個人體驗當道

▲百貨協會2026年會員大會。（圖／百協提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中華民國百貨零售企業協會（RACT）於近期召開第九屆第二次會員大會 。理事長黃晴雯指出，台灣百貨零售業正迎來市場熱度回升，根據經濟部數據，在去年僅有 1.4% 的年增率，但今年 3 月已攀升至 4.3% 。此外台灣出口表現更創下 39 年來最高成長率，為產業復甦注入強心針。

▲環境部部長彭啓明。

面對全球永續浪潮，與會的環境部部長彭啓明在演講中強調，碳費制度與國際 CBAM 機制將深刻影響服務業 。目前環境部已逐步將百貨公司、購物中心及量販店納入溫室氣體盤查對象，並提供輔導措施協助業者建立碳管理能力 。理事長黃晴雯對此表示，未來的零售場域不再只是單純的賣場，而是城市與生活方式的整合平台。

為掌握國際趨勢，百協於今年 3 月由黃晴雯率領 16 位代表赴馬來西亞考察指標性商場，包含 1 Utama Shopping Centre、Sunway City Kuala Lumpur 與 The Exchange TRX 。觀察到東南亞零售業已深入整合 ESG 與城市機能，顯示未來競爭核心將聚焦於「城市整合」、「顧客關係」與「永續營運」三大維度。

黃晴雯提到，「有人流就有業績」的舊模式已不復存在 。現代消費者轉而追求精緻的個人體驗、幸福生活感及值得分享的內容 。百協未來將持續以「產業發展」與「產業培力」為雙主軸，協助台灣業者在淨零轉型與零售創新的浪潮中強化國際競爭力。