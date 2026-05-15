郭雪芙自曝超怕曬黑！被拍崩壞照一度受傷：黑了就不像自己

▲郭雪芙狀態相當不錯。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

郭雪芙（14日）出席妮維雅臉部代言活動，分享自己私下其實相當在意膚況與膚色狀態，尤其最困擾暗沉、痘印與膚色不均問題。她也坦言自己很怕曬黑，笑說「黑了就不是自己」，除了日常防曬做得相當徹底，重要工作前更有一套急救保養儀式。

郭雪芙透露，自己平時最重視的就是美白與肌膚透亮感，「特別是熬夜後或吃比較多甜食時，膚色很容易暗沉暗黃。」尤其拍戲或上鏡前，只要發現膚況不穩，就會開始焦慮。她表示，多年持續使用「妮維雅630系列」後，最有感的變化就是斑點淡化、膚色均勻度也提升不少。

▲郭雪芙最在意膚色不均。

談到重要工作前的保養儀式，她分享，自己會使用肌光水在毛孔粗大、容易出油的位置局部濕敷，加強補水；接著再以肌光乳在想提亮的部位，像是臉部或脖子厚敷按摩。甚至平時也會把肌光乳拿來擦手肘、膝蓋等容易暗沉的位置，希望整體膚色看起來更均勻。

她笑稱自己非常怕曬又怕黑，「黑了就不是自己。」除了保養外，平時外出也一定會做好遮蔽，包含外套、雨傘都不會少；飲食上則會多喝檸檬水，也盡量避開容易讓自己「反黑」的食物。

先前曾被拍到狀態不佳照片，她坦言當下其實有受傷，「女生每個月本來就會有幾天浮腫、狀態不好。」她透露，因為很在意上鏡狀態，現在和朋友聚餐時甚至會自己準備水煮餐應對。

▲郭雪芙近來活動代言滿滿。（圖／翻攝自FB/郭雪芙PUFF）

除了分享保養與身材管理，郭雪芙也透露近況，表示月底即將進組拍戲，目前則維持單身狀態，「已經分手好一陣子了。」她坦言自己不太適合遠距離戀愛，現階段除了工作之外，「最重要的就是把自己照顧好。」