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春夏腮紅進化！從奶霜光、水光肌到「腮紅眼鏡」全網都在瘋

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記者曾怡嘉／綜合報導

今年春夏吹起一波「原生感腮紅」熱潮，從M·A·C升級版奶霜柔霧腮紅、PRADA輕霧暈染腮紅，到NARS水光偏光紅暈，甚至連日本眼鏡品牌JINS都推出「腮紅鏡片」，主打不用濃妝，也能擁有自然透亮好氣色。腮紅不再只是頰彩，更成為修飾輪廓、打造氛圍感的重要關鍵。

#M·A·C升級版腮紅主打「奶霜柔焦感」

▲▼腮紅。（圖／品牌提供）

▲M.A.C 超柔光腮紅，29色，1,100元。

M·A·C全新升級版超柔光腮紅，採用高濃度顯色粒子，一抹即可顯色，同時搭配獨特「奶霜柔焦粉體」，強調絲滑貼膚與柔焦效果，能打造像天生好氣色般的透膚妝感。除了頰彩外，也延伸唇妝搭配，讓整體妝容更有一致性。

#PRADA暈染腮紅整張臉都能用

▲▼腮紅。（圖／品牌提供）

▲PRADA 輕霧暈染腮紅，1,550元。

PRADA全新「輕霧暈染腮紅」則走精品級氛圍感路線，推出8款柔霧色選，從粉色、橘色到優雅棕色，都以輪廓層次設計為核心。霜狀觸感，一拍即融於肌膚；並加入覆盆子精華與維他命E等保養成分，兼顧保濕與服貼度。除了雙頰，也能同步當作眼彩與唇彩使用，強調「像穿搭一樣堆疊妝容」。

#NARS主打「水光血色感」不顯毛孔

▲▼腮紅。（圖／品牌提供）

▲NARS 幻彩水光腮紅，6色，1,500元。

NARS全新「幻彩水光腮紅」則鎖定近年大熱的「偽素顏紅暈感」。從粉嫩氛圍色到個性色調皆有，搭配控光科技與精華級粉體，讓光澤感從肌底透出，而不是停留在表面，同時也強調高保濕配方與細緻粉質，可避免飛粉、卡紋與毛孔放大問題。

同場加映

#日本JINS「腮紅鏡片」爆紅

▲▼腮紅。（圖／品牌提供）

除了彩妝品牌，日本眼鏡品牌JINS近期推出的「腮紅鏡片」也在社群掀起討論。鏡片透過下緣漸層色彩設計，配戴後色澤會自然落在雙頰位置，視覺上像自帶腮紅效果，打造素顏也有氣色的妝感。

關鍵字：

腮紅, 春夏彩妝, 氛圍妝, 素顏妝感, 彩妝新品

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