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咖啡渣便宜又好用！5種「再利用妙招」不需再買除臭劑

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▲▼喝咖啡3要3不要。（圖／Unsplash）

▲喜歡在家喝咖啡，記得把咖啡渣再利用。（圖／Unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

許多咖啡愛好者早晨的一杯咖啡，是開啟一天的儀式。但在享受完香氣後，濾紙上的咖啡渣往往被當作垃圾處理。其實只要將咖啡渣曬乾，這些看似無用的渣滓擁有強大的除臭與清潔潛力。

關鍵一步：使用前務必徹底「晾乾」

在使用咖啡渣進行大部分的居家應用前，「乾燥」是避免滋生黴菌的關鍵。可用兩種方式乾燥咖啡渣：

1. 日曬法： 將咖啡渣薄薄地攤平在托盤或報紙上，放在陽光充足的窗邊或戶外。注意強風時要稍加遮擋，以免咖啡粉飛散。

2. 微波爐快乾法： 若想省時，可將咖啡渣放入耐熱容器，不蓋保鮮膜，以 600W 加熱 1-2 分鐘。過程中可分次攪拌，確保受熱均勻，直到觸感乾燥易碎。

▲▼咖啡渣的5個妙用。（圖／Unsplash）

5個再利用的方法： 
咖啡渣表面具有細小孔隙，其構造類似活性碳，能有效中和並吸收異味成分（如氨氣）。

鞋櫃與玄關的清新劑： 將乾咖啡渣裝入不織布茶包或紗布袋中，紮緊後放入鞋內或鞋櫃。建議每 2-3 天更換一次（雨季需更頻繁），以防受潮發黴。

垃圾桶除臭： 將乾燥的咖啡渣包貼在垃圾桶蓋內側，或直接撒在廚餘、尿布桶的垃圾袋中，能顯著中和鹼性臭味。

烤魚器與器皿除臭：清洗完烤魚盤後，撒上咖啡渣可防止異味殘留。若保鮮盒、罐子殘留咖哩或泡菜味，放入乾咖啡渣並蓋上蓋子，即可輕鬆去味。

菸灰缸救星： 在煙灰缸底部鋪上一層乾咖啡渣，除了能消除菸味，將菸頭壓入咖啡渣中也能輔助滅火。

▲▼咖啡渣的5個妙用。（圖／Unsplash）

咖啡渣不僅能用於清潔，還能美化空間。

植物肥料與驅蟲： 咖啡渣是良好的有機素材，也常用於園藝中的驅蟲措施。

時尚室內裝飾： 利用玻璃杯或空罐盛裝咖啡渣，模擬土壤外觀，再放入空氣鳳梨或人造植物。這不僅能除臭，還能成為餐桌或玄關上的文青裝飾。

雖然濕潤的咖啡渣除臭效果更強，但也非常容易在 24 小時內發黴。若要使用濕渣，務必在當天更換處理，才能確保環境衛生喔。

關鍵字：

咖啡渣, 居家除臭, 生活妙招, 環保再利用, 咖啡渣乾燥, 天然除臭劑, 園藝肥料, 居家美學, 廚房清潔

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