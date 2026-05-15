亮珠寶/卡地亞奏寶石交響曲　老虎踏彩寶前行栩栩如生

▲模特兒佩戴卡地亞放射狀設計的OLORRA項鍊，鑲嵌5顆總重40.67克拉的哥倫比亞祖母綠。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）近日於南法發表全新高級珠寶Le Chœur des Pierres系列，再度展現品牌設計核心「一切源於寶石」，寶石猶如靈感繆斯引領品牌創作的方向，呈現125件、製作工序共耗費超過85,000個小時的傑作，標誌性的老虎、美洲豹造型與「Tutti Frutti」水果錦囊風格作品亦有嶄新演繹，整體設計呼應系列名稱合奏出「寶石交響曲」。

頂級寶石

從精選的頂級寶石出發，卡地亞Le Chœur des Pierres系列中的OLORRA項鍊，展現品牌經典藍色與綠色的色彩組合，量身訂製切割的綠松石與青金石，和白鑽交錯排列，再鑲嵌5顆總重40.67克拉的哥倫比亞祖母綠，構成華美的放射狀線條；另一款描繪火山噴發景象的TELLURA項鍊，設計師的靈感源自30顆鑽石的別緻形狀，猶如岩漿奔湧的鑽石線條垂墜巨鑽，不僅璀璨耀眼也充滿動感。





▲卡地亞描繪火山噴發意象的TELLURA鑽石項鍊。

經典新意

1920年代起成為卡地亞經典之一的水果錦囊風格，於Le Chœur des Pierres系列有嶄新演繹，一顆30.33克拉的尚比亞雕花祖母綠被雕刻成花冠、葉片和漿果的紅寶石、藍寶石和祖母綠簇擁著，主圖案可單獨取下當胸針，而紅寶石流蘇可置於胸前或頸後，多種佩戴方式令人驚喜。





▲卡地亞標誌性水果錦囊風格的TUTTI KANYA項鍊，紅寶石流蘇可置於胸前或頸後。

動物亦是卡地亞重要的設計主題，新作HARYMA項鍊以階梯式排列5顆總重28.04克拉的帝王托帕石，老虎踏於其上前行，靈動姿態栩栩如生；PANTHÈRE KENTIA項鍊則呈現趴在50.13克拉的凸圓形切割錫蘭藍寶石的美洲豹，與兩側植物元素圖案構成迷人的V字波紋，比例和諧完美。此外，卡地亞推出8款重量級主石的戒指，回溯「一切源於寶石」的設計精髓。





▲卡地亞HARYAMA老虎項鍊鑲嵌5顆總重28.04克拉帝王托帕石。





▲模特兒戴著美洲豹趴在50.13克拉凸圓形切割錫蘭藍寶石的PANTHÈRE KENTIA項鍊。





▲卡地亞將兩顆總重6.44克拉的三角形鑽石和諧匹配創作SPECULA戒指，採可轉換設計。

LV（Louis Vuitton，路易威登）全新頂級珠寶系列Mythica的靈感來自神話，旨在頌揚LV女性既是自己故事的女主角，也是作者，藉由11個主題、110件作品講述女性通過冒險、挑戰而贏得勝利的故事。每一件作品均有氣勢非凡的寶石坐鎮，以魅惑Mesmerism項鍊為例，鑽石網眼構成的蕾絲項鍊垂墜17.18克拉哥倫比亞祖母綠，並搭配一顆3.03克拉的LV Monogram Flower Cut花朵切割鑽石；緞帶造型的謎團Enigm項鍊則鑲有5顆總重70.18克拉海藍寶石，4顆總重80.5克拉灰藍色貓眼托帕石，以及127.66克拉貓眼托帕石，充滿神秘色彩。





▲模特兒展示LV魅惑Mesmerism鑽石項鍊垂墜17.18克拉哥倫比亞祖母綠。（圖／LV提供，以下同）





▲LV謎團Enigma項鍊鑲有5顆總重70.18克拉海藍寶石，4顆總重80.5克拉灰藍色貓眼托帕石，以及127.66克拉貓眼托帕石。