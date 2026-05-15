fb ig video search mobile ETtoday

凱特王妃訪義大利緊戴愛的禮物　卡地亞錶疊搭兒女名手環獲好評

>

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃宣布罹癌後首度單獨出訪義大利，第二天穿義大利品牌Blazé Milano外套搭美國品牌Jenni Kayne百褶裙。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃2024年宣布罹癌歷經抗癌休養後，多年來首次單獨海外公務行程獻給了義大利，13日、14日她現身北義與當地機構交流她長期關注的兒童發展議題，所到之處受到熱烈歡迎，她大秀義大利語以及「時尚外交」表達對此地的熱愛，在第二天行程選穿米蘭品牌Blazé Milano外套與腰帶，搭美國品牌Jenni Kayne百褶裙，展現清新優雅的風格。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃與小朋友親切互動，她戴著卡地亞Ballon Bleu藍氣球腕錶疊搭米蘭小眾珠寶品牌Atelier Molayem的 ABC手鍊。（圖／路透社）

兩天的義大利行程中，凱特王妃將家人的愛放心上，全程緊戴著老公威廉於結婚三周年時送她的卡地亞Ballon Bleu藍氣球腕錶，並疊搭米蘭小眾珠寶品牌Atelier Molayem的 ABC手鍊，眼尖的粉絲發現手鍊上有「GCL」字樣，代表她三個孩子名字的首字母，此舉贏得當地媒體好感，讚美她「支持在地小店」。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃訪問意大利首日穿倫敦設計師品牌Edeline Lee藍色褲裝配Asprey淺藍色包。（圖／路透社）

凱特王妃於義大利行的第一套服裝為倫敦設計師品牌Edeline Lee的藍色褲裝，特別之處是外套後方的抓褶設計更能凸顯腰身，同時拎著英國王室御用品牌Asprey淺藍色包，俐落穿搭方便她與義大利民眾互動，特別是與小baby打招呼雙方都露出燦爛笑容，模樣可愛極了。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃與小嬰兒互動笑得開心。（圖／路透社）

►亞洲首富妻挑10克拉寶石製項鍊　拎黃金雕刻包遊水都

►亮珠寶/卡地亞奏寶石交響曲　老虎踏彩寶前行栩栩如生

關鍵字：

凱特王妃, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

亮珠寶/卡地亞奏寶石交響曲　老虎踏彩寶前行栩栩如生

亮珠寶/卡地亞奏寶石交響曲　老虎踏彩寶前行栩栩如生

韓星NANA比基尼照辣翻　揮別陰霾曬逆天長腿

韓星NANA比基尼照辣翻　揮別陰霾曬逆天長腿

黛咪摩爾五排鑽鍊上身閃爆坎城　換穿波卡圓點裝好俏麗

黛咪摩爾五排鑽鍊上身閃爆坎城　換穿波卡圓點裝好俏麗

SwatchxAP搶先開箱！　12,150元起入手聯名懷錶 最美律師艾默金縷衣是20年古董　老公慶生會大曬長腿 翁滋蔓打高球造型百變　戴267萬名錶揮桿好亮眼 邊佑錫戴寶格麗帥炸　滿滿男友力電暈粉絲 周杰倫穿過600萬丹寧褲還不夠　加碼訂製專屬奢華皮衣 蕭敬騰快手搶下22萬勞力士新錶　花俏面盤引兩極評價 亞洲首富妻挑10克拉寶石製項鍊　拎黃金雕刻包遊水都

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面