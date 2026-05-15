凱特王妃訪義大利緊戴愛的禮物　卡地亞錶疊搭兒女名手環獲好評

▲凱特王妃宣布罹癌後首度單獨出訪義大利，第二天穿義大利品牌Blazé Milano外套搭美國品牌Jenni Kayne百褶裙。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃2024年宣布罹癌歷經抗癌休養後，多年來首次單獨海外公務行程獻給了義大利，13日、14日她現身北義與當地機構交流她長期關注的兒童發展議題，所到之處受到熱烈歡迎，她大秀義大利語以及「時尚外交」表達對此地的熱愛，在第二天行程選穿米蘭品牌Blazé Milano外套與腰帶，搭美國品牌Jenni Kayne百褶裙，展現清新優雅的風格。





▲凱特王妃與小朋友親切互動，她戴著卡地亞Ballon Bleu藍氣球腕錶疊搭米蘭小眾珠寶品牌Atelier Molayem的 ABC手鍊。（圖／路透社）

兩天的義大利行程中，凱特王妃將家人的愛放心上，全程緊戴著老公威廉於結婚三周年時送她的卡地亞Ballon Bleu藍氣球腕錶，並疊搭米蘭小眾珠寶品牌Atelier Molayem的 ABC手鍊，眼尖的粉絲發現手鍊上有「GCL」字樣，代表她三個孩子名字的首字母，此舉贏得當地媒體好感，讚美她「支持在地小店」。





▲凱特王妃訪問意大利首日穿倫敦設計師品牌Edeline Lee藍色褲裝配Asprey淺藍色包。（圖／路透社）

凱特王妃於義大利行的第一套服裝為倫敦設計師品牌Edeline Lee的藍色褲裝，特別之處是外套後方的抓褶設計更能凸顯腰身，同時拎著英國王室御用品牌Asprey淺藍色包，俐落穿搭方便她與義大利民眾互動，特別是與小baby打招呼雙方都露出燦爛笑容，模樣可愛極了。





▲凱特王妃與小嬰兒互動笑得開心。（圖／路透社）