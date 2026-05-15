LV花朵錶推親民鋼錶　天河石面盤款好亮眼

▲LV Color Blossom粉紅珍珠母貝面盤玫瑰金錶（左起）357,000元，天河石面盤黃K金錶401,000元，白色珍珠母貝面盤精鋼錶151,000元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）Color Blossom珠寶系列開啟新篇章，首度發表腕錶，今年適逢Monogram圖案問世130周年，新錶特別採用直徑26毫米的旭日形花朵造型錶殼，透過手工拋光的優雅圓潤輪廓，完美呼應珠寶系列特有的立體雕塑感；細節處更別出心裁地在指針上飾以微小鉚釘，巧妙致敬路易威登深厚的行李箱製造傳承。

Color Blossom腕錶共有4種款式，包括LV首度將精鋼材質引入此系列的白色珍珠母貝面盤配淺米色錶帶款式，以及粉紅珍珠面盤的18K玫瑰金錶、天河石面盤18K金款、錶殼運用雪花鑲嵌近1克拉美鑽的18K玫瑰金奢華版，新錶製作最大挑戰是在厚度僅0.3至0.6毫米弧面寶石錶盤上必需同時壓印「Louis Vuitton Paris」與「Swiss Made」雙重標記，品牌特別精選巴西天河石，確保寶石紋理與色彩均迷人出色。





▲LV品牌大使安娜德哈瑪斯佩戴LV Color Blossom腕錶中最華麗的玫瑰金鑲鑽錶，620,000元。

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也擅常將寶石與自然主題錶款結合，今年新款幸運草圖騰的Sweet Alhambra系列腕錶，以璣鏤雕花黃K金襯托藍瑪瑙，串出一圈兼具手鍊與時計功能的華美錶款，優雅設計完美融入日常穿搭。





▲梵克雅寶Sweet Alhambra 18K金璣鏤雕花與藍瑪瑙腕錶，695,000元。（圖／梵克雅寶提供）