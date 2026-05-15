襯衫下襬長到拖地、西裝裡穿比基尼　用誇張的服裝築起自我防線

圖、文 / 鏡週刊

那些誇張的拖尾、不對稱的層次及冷調色彩，是疏離都市的向下延伸；當城市的脈絡延伸至地表之下，在鋼筋與日光燈管間尋得時尚救贖，讓服裝成為行走在都市邊緣最具張力的自我防線。

奇思妙想蔓延中

在服裝穿搭中，顏色、質感或是量體，都能以對比凸顯主題，廓形巨大的黑色西裝外套內搭簡練的內衣，雖看似體積龐大，卻能展現出輕巧的質感，在呼吸與節奏間，取得絕妙的平衡感。

▲羊毛圓領針織衫 價格店洽 by BOTTEGA VENETA／淺藍色流蘇真絲洋裝 NT$156,000 by LOEWE／DUCHESSE黑色尖頭高跟鞋 NT$38,800 by BALENCIAGA／造型耳環 私物／DEFILE SHELL金色飾面項鍊 NT$35,000 by CELINE。

生活規則衝撞中

淺藍色立體紋理長裙，流蘇狀的結構隨著動作產生波動，與上半身深灰色針織的靜謐形成反差。這是一種「柔軟的防禦」，在磁磚與黃色警戒線間，展現出不容忽視的視覺侵略性。

▲領巾造型絲質襯衫 價格店洽 by BOTTEGA VENETA／棉質府綢錐形長褲 價格店洽 by BOTTEGA VENETA／DUCHESSE黑色尖頭高跟鞋 NT$38,800 by BALENCIAGA／銀色水晶耳環 價格店洽 by BOTTEGA VENETA。

兩派立場調和中

帶有工業感的裝束，寬大的袖部與收窄的腳踝線條，轉化為精緻的實驗裝束，在這微光中散發出如雕塑般的質感，堅硬與柔軟並存的瞬間，彷彿整個城市都是妳的伸展台。

▲白色露背上衣 價格店洽 by LOUIS VUITTON／白色褲子 價格店洽 by LOUIS VUITTON／銀色水晶耳環 價格店洽 by BOTTEGA VENETA。

底層邏輯瓦解中

白色露背上衣的流動線條，與背景共築出微妙的對話，大膽地將最脆弱的一面示人，當光影聚焦於背部，結構的敘事轉向了隱密，那讓人想一探究竟的時刻，隨著速度轉瞬即逝。

▲深藍色針織背心 NT$54,000 by MIU MIU／淺藍色無袖襯衫 NT$32,500 by MIU MIU／灰色羊毛長褲 價格店洽 by MIU MIU／淺藍色內搭褲 價格店洽 by MIU MIU／造型耳環 私物／造型手環 私物。

日常生活改變中

將衣櫃裡的單品，打破常規的穿搭邏輯，解構重組後，展現都市實用主義的趣味，創造出混亂有序的層次美，這是一種對風格的重塑，更是在層疊間展現的自我意志。

▲白色拖曳長襯衫 NT$97,900／黑色寬褲 NT$38,000／DUCHESSE黑色尖頭高跟鞋 NT$38,800 all by BALENCIAGA。

和諧默契建立中

白色拖尾襯衫劃破地下空間的侷促感，隨著步伐揚起的布料宛若一縷煙霧，延伸在粗糙的柏油地面；結構在行走間被賦予了時間感，隨著黑色寬褲的重量感，定格在最迷人的那一刻。

▲COLONNE夾克 NT$112,000／JED襯衫 NT$35,000／BOYFRIEND 001牛仔褲 NT$38,500／DEFILE SHELL金色飾面圈式耳環 NT$25,000 all by CELINE。

前方高能注意中

疊加的層次與配飾在背光中顯現出最後的輪廓，披上了最堅實的鎧甲，包裹著自信的氣場，在地下甬道中、平凡的都市角落中，充滿了對未來的浮想翩翩，休息一下，再帶著勇氣繼續前進。

化妝：Eddi 髮型：仕誠@Chic Shock Hair 模特兒：Any Li



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