空氣也能當家具、推車變身婚禮蛋糕　IKEA PS 2026 系列月底開賣

記者蔡惠如／綜合報導

居家空間不一定要正經八百，有時候一點點搞怪更迷人 。IKEA 宣布於 5／29 在台推出第 10 代 IKEA PS 2026 系列，以「Playful Functionality（玩味機能）」為設計理念，集結 12 位設計師打造 44 款涵蓋家具、家飾與織品的新品 。這次系列延續品牌核心的「大眾化設計」，在維持親民價格的同時，將北歐簡約注入更多互動感，讓日常家具多了讓人會心一笑的趣味。

▲IKEA PS 2026系列。（圖／品牌提供）

最能體現「玩味」的單品，便是曾於米蘭設計周發表的 IKEA PS 2026 休閒椅，售價 5,999 元 。設計師 Mikael Axelsson 挑戰以「空氣」作為主要支撐，透過獨立氣室與鍍鉻金屬框架，重新定義家具重量，使用者只要用腳踩打氣筒就能輕鬆充氣 。另一款以實心松木製成的 PS 2026 長凳，售價 4,999 元，坐下後會輕輕搖動，打破一般長凳靜態擺設的印象，多了一種想與身旁的人分享搖擺的幽默感。





針對小坪數或租屋族，機動性強的機能單品顯得更實用。像是外型如層層堆疊婚禮蛋糕的藍色 PS 2026 推車，售價 1,999 元，圓盤造型能隨情境自由移動，無論當作收納架或派對甜點車都吸睛 。而靈感來自公事包的 PS 2026 邊桌，售價 1,299 元，展開是穩定的工作桌，收起後就能透過提把隨手拎走 。若是家裡空間有限，具備三段式變化的單人沙發床，售價 8,999 元，平時是座椅，放鬆時能轉化成躺椅或展開成床，讓小角落具備多重功能。





照明與細節處也藏有巧思，PS 2026 上照落地燈，售價 1,799 元，透過轉動切角結構即可切換上照、閱讀與聚光三種模式 ；靈感來自傳統木工的調高椅凳，售價 2,299 元，轉動棘齒拉桿調整高度時極具手感，還能兼作小邊桌使用 。即使是小家飾，也展現手作溫度，像是張著小耳朵的手工吹製玻璃花瓶，售價 699 元，每一件都擁有獨一無二的紋理，彷彿正在傾聽主人的生活對話 。這系列產品預計月底陸續上市。

由 Team Sweden 共同主辦的 Sweden Days 正式回歸，從 5／23 至 5／24，於松山文創園區一號倉庫舉行，今年以「Made with Sweden」為主題，邀請民眾一同體驗瑞典的創意、創新精神，以及貼近日常的瑞典生活風格。包括瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處、瑞典駐臺辦事處 ，以及台北瑞典商會都一同參與，打造結合商業、文化與社群交流，打造一場開放且富有互動性的瑞典主題盛會。

▲瑞典日(Sweden Days)回歸松山文創園區。（圖／業者提供）

現場將透過互動展位、講座、工作坊及現場展示，帶領民眾探索從尖端科技、永續生活，到瑞典設計美學等多元面向。參與企業與品牌包括 Atlas Copco、Camfil、Ericsson、SKF，以及 Bolon、Electrolux、Fjällräven、Hästens、Houdini 與 VANA Living 等生活風格與設計品牌。

活動開放民眾免費參觀，內容包括《長襪皮皮》活力登台，帶領大小朋友走進瑞典經典童話世界；現場搭配童書閱讀、拼圖遊戲等多元親子互動活動，讓大小朋友在輕鬆愉快的氛圍中體驗瑞典文化的魅力。

還有 Atlas Copco 帶來 AI Lab 與空氣科學工作坊等互動體驗、Electrolux 則有北歐飲食文化互動，連超級床寢 Hästens 也有「揭開千萬名床的秘密」工藝分享，其他包括 VANA Living 的香氛互動體驗與人格測驗，以及「瑞典遊戲專區」，讓民眾親自體驗多款瑞典知名遊戲作品，包括 Minecraft、《Candy Crush》以及榮獲國際大獎的《It Takes Two》。

主辦單位表示，5／24 舉辦限定午間音樂會，帶來充滿瑞典夏日氛圍的音樂演出，周末期間將舉辦多場幸運抽獎，獎品包括 Electrolux 家電產品與 Fjällräven 經典背包等，邀請民眾前往體驗瑞典魅力。