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低頭看腳底就知道健康？「5種顏色變化」可能藏警訊

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▲▼腳底藏健康警訊。（圖／Unsplash）

▲腳底顏色能反映健康。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人每天忙著工作與生活，卻很少注意自己的雙腳。營養師高敏敏分享，腳底長期被鞋襪包覆，反而更容易忽略變化，但從腳底顏色、乾裂狀態甚至傷口癒合速度，都可能悄悄反映身體循環、營養與代謝狀況。

▲▼腳底健康警訊。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#腳底偏白、沒血色　可能和營養不足有關

如果腳底看起來偏白、冰冷、沒血色，可能與貧血、鐵質不足或維生素B12缺乏有關。當氧氣運送能力下降，末梢循環也容易變慢，建議平時可補充紅肉、豬肝、蛤蜊、蛋類與深綠色蔬菜，幫助補足鐵質與營養。

#腳底偏紫、暗沉　久坐族最常見

腳底顏色偏紫或暗沉，常見於血液循環不佳、久坐少動或高血脂族群。當血流不順，腳底就容易看起來暗沉無光。除了規律運動，也可多攝取鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽、莓果與綠茶等食物，幫助維持循環健康。

#腳底偏黃　可能不只是色素沉澱

腳底泛黃除了可能與厚繭、色素沉澱有關，也要留意肝膽代謝問題。另外，若長期大量攝取紅蘿蔔、南瓜、地瓜等高胡蘿蔔素食物，也可能讓皮膚偏黃。若同時出現眼白泛黃、尿液變深等情況，建議盡快就醫檢查。

#腳底乾裂、脫皮　可能缺乏油脂與微量元素

腳底乾裂、脫皮除了和保濕不足有關，也可能與脂肪酸、維生素A、鋅攝取不足有關，部分情況也可能與血糖控制不佳相關。建議可補充堅果、酪梨、蛋黃、牡蠣與豆類，同時維持足部保濕。

#傷口癒合變慢　別忽略血糖問題

如果腳底小傷口遲遲無法癒合，可能與高血糖影響循環與修復能力有關，糖尿病患者尤其需要注意。飲食上可補充牡蠣、牛肉、南瓜子、芭樂、奇異果等營養，同時減少精製糖與含糖飲料攝取，並選擇低GI食物。

營養師高敏敏最後也提醒，腳底雖然低調，卻是健康的重要窗口，如果顏色持續異常或出現麻木、冰冷、水腫、疼痛，記得盡快尋求醫師協助。

關鍵字：

健康警訊, 營養師建議, 腳底健康, 循環代謝, 健康飲食

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