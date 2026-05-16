防曬擦了還是黑？2026必懂「5個觀念」很多人第一步就錯

▲防曬塗錯等於白做工。（圖／（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核））

記者曾怡嘉／台北報導

很多人每天都有擦防曬，但還是曬黑、長斑甚至膚況變差。其實到了2026年，防曬早已不是「有擦就好」的時代，從用量、補擦到防曬種類都大有學問，真正有效的防曬不在於價格高低，關鍵其實在「擦對方式」。

#SPF不是越高越好 定時補擦更重要

不少人挑防曬時，第一個看的是SPF數字，認為越高越好。但除了戶外活動，一般通勤、室內生活，其實SPF30至50已相當足夠；真正重要的是「有沒有擦夠量」與「是否定時補擦」。

#擦太少等於白塗防曬

許多人防曬失效，不是產品不好，而是擦太少。臉部建議用量約為兩指長度，若只有薄薄一層，其實防護力會大幅下降。另外，容易被忽略的位置包括耳朵、脖子、髮際線與眼周，都是實際很容易曬黑、老化的位置。

#不是只有大太陽才需要防曬

即使陰天、室內或冬天，紫外線依然存在。尤其UVA屬於長波紫外線，能穿透玻璃，也是造成老化、暗沉與斑點的重要原因。因此現在越來越多人開始重視「日常抗老型防曬」，不只是防曬黑，更是減少光老化。

#補擦比早上擦一次更重要

很多人早上出門擦一次防曬，就撐一整天，但其實流汗、出油、摩擦都會讓防曬慢慢流失。若長時間在戶外，建議2至3小時補擦一次；化妝後則可選擇防曬噴霧、防曬蜜粉或防曬棒作為補強。

#防曬不是只有擦產品 「物理性防曬」更重要

近年防曬觀念也越來越強調「物理性防曬」，像帽子、墨鏡、陽傘、防曬外套，其實都比單擦防曬乳更穩定。尤其長時間曝曬時，物理遮蔽往往比一味補高係數產品更有效。

防曬推薦

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