澤井杏奈出任「響HIBIKI」品牌大使　穿百萬和服詮釋日式奢華

▲澤井杏奈出任「響HIBIKI」品牌大使。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本威士忌品牌響HIBIKI 近期正式展開首個全球品牌活動，邀請甫獲艾美獎視后的澤井杏奈出任首位全球品牌大使；瑞士精品咖啡 Nespresso 則在品牌創立40周年之際，迎來全球流行天后杜娃黎波加入大使行列，甚至預告將與經典代言人喬治克隆尼世紀同框。

響HIBIKI 在本次《日本工藝美學之最》活動中，將品牌核心「和（Wa）」的精神具象化。透過澤井杏奈兼具東西方文化底蘊的特質，品牌試圖跨越風味敘事，轉向時間與細節的探討。

形象影片特別與擁有超過 470 年歷史的京都和服世家 Chiso Kimono House 合作，澤井杏奈身著以京友禪染技法製作的四季和服，呼應品牌對自然的敬意。此外，自 1989 年起便為品牌手工製作和紙酒標的藝術家堀木エリ子，也在此次宣傳中展現工藝背後的耐心。這場從 1923 年山崎蒸餾所誕生至今的匠心旅程，正試圖以「慢」的價值定義現代奢華。

精品咖啡 Nespresso 則在 40 周年的重要節點，選擇與當代流行文化指標杜娃黎波合作，強調文化與創意的結合。杜娃黎波分享 Nespresso 咖啡機一直是她生活中熟悉的身影，不論在居家或旅途中皆然。未來她將在 Vertuo World 系列廣告中，與長期代言人喬治克隆尼一同亮相，為經典的品牌溫度注入現代視角。

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