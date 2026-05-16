工作哪有不瘋的？CASETiFY聯名JOGUMAN陪你優雅崩潰

▲CASETiFY聯名JOGUMAN推上班族系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



面對回不完的訊息和開到天荒地老的會議，上班族的心死指數已經破表。CASETiFY 用這種「不想努力」的心情，再度找來韓國人氣文創 IP Joguman Studio 合作，推出全新 JOGUMAN「職場日誌」系列配件。直接把辦公室那種雖然渺小但快要窒息的社畜日常，化作綠色恐龍 Brachio 陪你一起厭世。

系列呈現 Brachio 被文件、咖啡跟便利貼淹沒 ，還有被一群恐龍同事圍著求救的窒息瞬間 ；最經典的莫過於 Brachio 一臉微笑地直接把筆電劈成兩半，或是跟大家一起擠在捷運車廂裡集體眼神死 。幽默的手寫線條印花，精準打中那些被死線追著跑的崩潰時刻，讓你在拿手機回訊息時，起碼還能因為殼上的恐龍會心一笑 。

除手機配件之外，系列也推出 MacBook 和 iPad 保護殼 、讓你在憂鬱周一補滿電力的無線充電盤與二合一充電座、Snappy 手機支架和卡套支架。還有 AirPods 保護殼也都有職場主題印花，讓整套辦公桌配件都充滿這種「微小卻強大」的生存態度。目前全系列 JOGUMAN「職場日誌」已在台灣上市。

▲夢時代集結12位原創角色推出「有市集原創角色株式會社」期間限定店。（圖／業者提供）





高雄夢時代即日起至 6／8 在 8 樓時代會館推出「有市集原創角色株式會社」期間限定店。展覽陣容集結了ㄇㄚˊ幾兔、阿翰、變種吉娃娃、KINGJUN 等 12 位超人氣原創角色，以「社畜日常」為主題，一進門就有巨型打卡鐘讓你體驗報到上班的儀式感（只是變得很可愛），引領參觀者進入沉浸式辦公場域 。

展區內打造 12 位角色的專屬辦公桌，將每位角色的個性與創作風格融入桌面擺設中，甚至還有超可愛的茶水間，讓粉絲與插畫家親自創作的小圓鏡合影。「社畜心聲牆」則有厭世又逗趣的小卡語錄，能將引起共鳴的小卡帶回家珍藏 。現場也同步設置拍貼機與姓名貼機，提供粉絲留下專屬的社畜紀念。

業者表示，活動期間每周日推出「週週主打星」簽繪活動 。4／26 起包括伸縮自如的雞與鴨、阿翰、蛋塔熊妹等創作者將陸續現身，當日消費含指定作者商品不限金額即可兌換號碼牌。單筆消費滿 500 元可獲得限量簽繪卡；滿 499 元送文件夾板 DIY 組。夢時代會員在 5／11 至 6／8 期間，單筆消費滿 599 元並搭配 APP 活動券，還能兌換超紓壓的「鍵盤按鈕鑰匙圈」。