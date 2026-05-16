浪琴潛水錶變粉紅針　獨特配色致敬大英國協運動會

▲浪琴表HydroConquest深海征服者大英國協運動會紀念腕錶，72,700元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

四年一度的第23屆大英國協運動會將於7月23日在蘇格蘭格拉斯哥揭開序幕，浪琴表（Longines）再次擔任官方指定計時合作夥伴，見證來自74個國家、約3000名頂尖運動員角逐榮譽。品牌特別為此體壇盛事打造2026 HydroConquest深海征服者系列大英國協運動會紀念腕錶，提供錶徑39毫米與 42 毫米兩種尺寸，各限量2026只，台灣向瑞士總部爭取到限量配額，於浪琴表台北101名品店與官方網站發售。





▲浪琴表HydroConquest深海征服者大英國協運動會紀念腕錶配置的指針與時標皆經過鍍銠處理，並覆上 Super-LumiNova®螢光塗料。

浪琴2026 HydroConquest深海征服者系列大英國協運動會紀念腕錶，設計靈感源自此賽事的官方標誌，汲取主要色彩元素，打造藍綠色與深黑色交織的漸層漆面錶盤，並以紫羅蘭色呈現「HydroConquest」字樣，搭配尖端點綴粉紅色的秒針，洋溢活力氣息，而指針與時標皆經鍍銠處理並覆上 Super-LumiNova® 螢光塗料，確保絕佳辨識度，此外，錶背飾以運動會官方標誌與限量字樣；兩款尺寸限量錶均搭載具72小時動力儲存的L888.5自動上鍊機芯，防水300米。





▲浪琴表HydroConquest深海征服者大英國協運動會紀念腕錶的錶背飾以2026 年格拉斯哥大英國協運動會的官方標誌。

積極支持賽車運動的TAG Heuer（泰格豪雅），將印第安納波利斯500英里大賽（Indy 500）熱血沸騰的賽道激情，轉化為當代美學設計，發表TAG Heuer Formula 1 Solargraph x Indy 500腕錶，深黑色面盤與底蓋均飾有賽事官方標誌，並特別加入紅磚道圖紋雕飾，向印第安納波利斯賽車場著名的「Yard of Bricks」終點線致敬，而面盤上的棕色分鐘刻度環與黑色背景形成鮮明對比，確保清晰讀時；而雙向旋轉錶圈則採用 TH Polylight 材質，兼具輕盈特性與耐用性能，全球限量1110只。





▲TAG Heuer Formula 1 Solargraph x Indy 500 限量版腕錶，71,900元。（圖／TAG Heuer提供）