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范冰冰穿露肩禮服化身花仙子　美腿若隱若現

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▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰穿雪梨女裝品牌LEO LIN綠色平口花卉禮服猶如花仙子。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰去年底以馬來西亞導演張吉安執導的電影《地母》，拿下第62屆金馬獎最佳女主角大獎，她近日在馬來西亞展開電影宣傳活動，還獲馬來西亞國家元首兼柔佛蘇丹依布拉欣接見，相當風光。緊湊的行程她認真換裝，其中一套綠色平口花卉禮服的造型，讓不少粉絲讚她猶如花仙子，喊她「仙女姊姊」。

▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰的美腿若隱若現。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

范冰冰的馬來西亞電影宣傳行程猶如參加個人時裝秀，在浪漫唯美與華麗耀眼風格之間自在轉換。她此行最令人印象深刻的仙氣造型，是身穿雪梨女裝品牌LEO LIN綠色平口花卉禮服，露肩設計完美襯托出其鎖骨線條與自信氣質，在生機蓬勃的草綠色調映襯下，充滿春日氣息，美腿也在透紗之下若隱若現。

▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰穿黎巴嫩設計師品牌GEORGES HOBEIKA亮片禮服展現華麗風格。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

另一套范冰冰所穿的華麗露肩禮服，則出自黎巴嫩設計師品牌GEORGES HOBEIKA，漸層色調禮服綴滿水晶與亮片已夠搶眼，范冰冰還小露「事業線」性感示人，更加吸睛。

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