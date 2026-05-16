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社群看越久越焦慮？真正消耗你的，可能不是生活而是比較心

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▲▼比較心。（圖／Unsplash）

▲別讓「比較」」奪走了你的快樂。（圖／翻攝自FB/jtbc Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人的累，不是真的過得不好，而是每天都在看別人過得多好。看到別人升職、變瘦、戀愛順利、生活精彩，就開始懷疑自己是不是輸了。但其實，真正消耗一個人的，往往不是現實，而是停不下來的比較。

#你會焦慮，很多時候不是因為過不好

打開社群，有人出國、有人買房、有人結婚、有人收入變高。看久了，很容易開始覺得：「為什麼別人都在往前，只有我卡住？」但問題是，你看到的通常只是別人想被看見的部分，沒有人會天天把崩潰、壓力、失敗全部放上網，所以你很容易拿自己真實的人生，去跟別人的精華片段比較。

#比較會讓你一直否定自己

你會開始覺得自己不夠漂亮、不夠成功、不夠有錢，甚至連休息一下都會有罪惡感。明明已經很努力，卻還是覺得自己很差，久而久之，不是被工作累垮，而是被情緒耗光。

#停止比較，不代表不上進

很多人以為，不比較就會退步。但其實真正穩定的人，反而不會一直盯著別人的人生。因為他知道，每個人的時間表都不同。有人很早成功，有人大器晚成；有人適合衝很快，有人適合慢慢來。人生不是比誰先到，而是你能不能過成自己舒服的樣子。

#把注意力拉回自己，人才會慢慢穩下來

少看讓你焦慮的東西，少一點無意義比較，把時間拿回來過自己的生活。好好吃飯、睡飽、運動、存錢、照顧情緒，這些看起來很普通的事情，其實才是真正能讓人生慢慢變好的關鍵。

關鍵字：

情緒管理, 社群焦慮, 停止比較, 人生舒適感, 心理健康

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