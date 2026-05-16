AP x Swatch聯名錶今開賣　101開店前排出400人長龍

▲Audemars Piguet x Swatch懷錶今正式開賣，台北101店外排出破百人長龍，隊伍前面多外代排民眾。（圖／記者林明瑋攝）

記者林明瑋、蔡惠如／台北報導

瑞士製錶界兩大巨頭 AP（Audemars Piguet，愛彼）與 Swatch 聯名，推出 8 款普普藝術風格的 Royal Pop 聯名懷錶，最低售價 13,000 元有找，在網路上掀起一陣討論，被稱為「我與 AP 最近的距離」，今（5／16）正式對外開賣，台灣只有 5 個地點，台北 101 在早上 10 點戶外已經排出 4、500 人的長龍。

觀察隊伍前端多為代排民眾，還有許多人用東西佔位，昨天晚上 1 點來排隊的大學生 JY 表示，想要買白色 HUIT BLANC 款款式，昨晚其實前面只有 70、80 多人，但早上有一堆阿公阿嬤跑進來直接佔位，應該跟韓國快閃店一樣先發號碼牌，避免這種狀況；另一位法國觀光客昨晚 3 點就來，表示「剛好跑完夜店就直接過來排隊」，超會利用時間。

現場排隊研判多為代購，還會發早餐給排隊的部分民眾，現場還有人分享，早上到的時候發現前面已經很多人，心想是無望了，居然有人跟他們說：「想買的話保證有貨。」報價 3 萬元，等同買到價格不到 13,000 元的聯名錶後，轉身就能用 3 萬元的溢價賣出。

Royal Pop 聯名懷錶將 AP 經典的Royal Oak皇家橡樹系列八角錶圈與八顆螺絲等元素巧妙融入，與 1980 年代 Swatch POP 的趣味精神融為一體，共有 6 款兩針設計的 Lépine 風格懷錶，以及 2 款具小秒針顯示的 Savonnette 風格懷錶，兩針款定價 12,150 元，小秒針懷錶 13,000 元，今上午 11 時於 Swatch 西門町形象店、台北 101 概念店、新光三越台中中港店、新光三越台南小北門店、高雄統一夢時代店正式開賣。

▲Swatch在台五個銷售點已開箱秀與AP聯名的Royal Pop懷錶。





▲Audemars Piguet x Swatch懷錶OTG ROZ款具小秒針顯示，13,000元。（圖／翻攝Swatch官網）

生物陶瓷材質的Audemars Piguet x Swatch Royal Pop懷錶，呼應皇家橡樹著名的八角形錶殼與八顆螺絲設計，面盤採用極具辨識度的 Petite Tapisserie 小型格紋圖案，錶圈與底蓋則施以垂直緞面打磨處理。此外，錶殼結構擁有額外八項專利，融合了圓角八角形、圓形與桶形元素，並在 HUIT BLANC白色款中嘗試將賦予八顆螺絲不同色彩。此系列未限量但也不是常賣款，首波數量官方也未公布。





▲Audemars Piguet x Swatch懷錶OTG ROSSO款，12,150元。（圖／翻攝Swatch官網）



Royal Pop系列搭載了 Swatch 標誌性 SISTEM51 機芯的全新手動上鍊版本，作為全球唯一採用100% 自動化組裝的機械機芯，提供超過 90 小時的動力儲存。機芯內建與 AP 共同研發的 Nivachron 抗磁游絲，並於工廠端完成雷射精密調校，動力儲存顯示透過發條盒顏色的變化，灰色代表需上鍊，金色代表完全上鍊。此外，錶頭與夾扣連接時發出的清脆聲響，亦成為該系列的獨特感官特色。

▲Audemars Piguet x Swatch懷錶HUIT BLANC款，12,150元。（圖／翻攝Swatch官網）

Royal Pop 系列配備了三種不同長度的撞色縫線小牛皮掛繩，使用者可自由選擇掛於頸間、手腕、收納於口袋或裝飾於包款。隨附的可拆卸小支架更可讓懷錶化身為優雅的桌上時計，Swatch 官網獨家銷售每款 1,400 元的可替換掛繩，每人限購 3 款。





▲Swatch官網獨家銷售AP x Swatch聯名推出的Royal Pop系列懷錶可替換掛繩，售價1,400元。