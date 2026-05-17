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不浪費每1秒！100%不間斷護膚最奢華享受　動動拍貼、千元痛包點飲料就送

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

天氣轉晴讓人忍不住想要跟親朋好友一起外出走走，想邊逛街又有美食可以享用，做SPA、玩拍貼都是很不錯的時尚行程，近期就有多個值得一去的限定活動，不僅可以體驗時髦美妝，更是好康拿不完。

＃sisley 鑽白冷凝激光臉部護理

▲sisley,妮維雅,fwee,makeup,保養,彩妝,快閃,。（圖／品牌提供）

以植物天然配方打造的sisley以頂級肌膚護理受到貴婦喜愛，在夏季打造全新鑽白冷凝激光臉部護理，在90分鐘的療程中不僅可以放鬆身心，更可以體驗到專屬來自法式的獨家手技，透過天然白玉石的冷萃按摩，搭配經典璀璨鑽白系列產品，迅速讓肌膚舒緩躁動，重現煥白透亮，100%不間斷的護膚手法絕對讓人不冷場享受每一分鐘。

＃妮維雅 X Sleep No More 放閃小白臉養成計畫

▲sisley,妮維雅,fwee,makeup,保養,彩妝,快閃,。（圖／品牌提供）

▲sisley,妮維雅,fwee,makeup,保養,彩妝,快閃,。（圖／品牌提供）

針對美白季節妮維雅全新上市兩款重磅單品：肌光三酸煥膚極粹水、肌光透白修護精華乳，不只是專注在肌膚白皙，更是聚焦在抗糖化的暗沉與蠟黃問題，選用獨家專利提安明多630，淡化6大斑點瑕疵，更攜手信義區潮店Sleep No More打造快閃空間，提供限量特調、可愛扭蛋以及拍貼機，只要於活動期間於店內消費妮維雅630聯名特調，即可獲得肌光水乳試用組的實用痛包以及商品折價券，價值999元一定要衝。

＃fwee X 得正 紅心芭樂烏龍奶昔限定活動

▲sisley,妮維雅,fwee,makeup,保養,彩妝,快閃,。（圖／品牌提供）

韓系話題彩妝fwee在日前推出多達18色的奶昔唇釉系列，更是從5月20日至6月16日與手搖飲品牌得正合作，只要在活動期間購紅心芭樂烏龍奶昔，就可以獲得奶昔唇釉迷你款（3g）＋聯名愛心杯套組乙組（全台限量10,000組，送完為止），完成拍照飲品或窗貼分享至社群，並標記官方帳號 @fwee_makeup_tw、@dejengoolongtea，更有機會獲得奶昔唇釉8色組或18色組，超級好康。

粉絲看過來！！K-SPARK 「演唱會票券特區8880元-2張」提供星光雲粉絲即刻購買！

關鍵字：

sisley, 妮維雅, fwee, makeup, 保養, 彩妝, 快閃

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