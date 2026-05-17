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一抹降溫還能減少出油！夏季必備涼感小物　擦去汗臭只留沐浴過後的清香

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

夏季高溫動輒飆破30度以上，長時間待在戶外不僅容易滿身大汗，也可能讓人感到疲憊、煩躁，因此，各式降溫小物成為必備單品，從隨身風扇、涼感濕巾到冰感頸圈，都能在悶熱時刻快速降低不適感，除了提升舒適度，也有助於維持工作效率與外出心情，讓炎炎夏日不再那麼難熬，輕鬆打造清爽生活感。

＃RMK 煥膚美肌露（沁涼凝露型），150mL、售價1450元

▲RMK,SEA BREEZE,高絲,保養,美妝,涼感小物,涼感。（圖／品牌提供）

每年夏天粉絲最期待的涼感保養絕對非煥膚美肌露莫屬，獨特凝膠感的質地一抹就為肌膚降溫，沁涼感受立刻舒緩夏季煩悶感，水感質地蘊含滿滿植物萃取精華，包括：柑橘菁華、茯苓菁華、鼠尾草菁華、角鯊烷、荷荷芭油等成分，迅速為肌膚補水保濕，幫助後續保養吸收。

＃SEA BREEZE 臉&身體兩用涼感濕巾，30枚入／包、售價149元

▲RMK,SEA BREEZE,高絲,保養,美妝,涼感小物,涼感。（圖／品牌提供）

▲RMK,SEA BREEZE,高絲,保養,美妝,涼感小物,涼感。（圖／品牌提供）

一到夏季涼感濕巾簡直就是爆汗人的救贖，一擦立刻沁涼清爽，降低身體異味超有感，2026年全新增加兩款香氣：沁涼薄荷以及沐浴清香，都是實用又超好聞的單品，一張就擁有20 x 25公分的大尺寸，全臉和身體都可以使用，更是添加百合花、薰衣草的萃取草本精華，用完身體不乾澀，僅留清爽清香。

＃高絲 美顏定格控油柔焦UV飾底乳（酷涼薄荷），25g、售價350元

▲RMK,SEA BREEZE,高絲,保養,美妝,涼感小物,涼感。（圖／品牌提供）

肌膚降溫可以減少出油出汗的脫妝問題，高絲開架系列的美顏定格控油柔焦UV飾底乳也推出限定涼感的單品，不僅僅能帶來酷涼感受，更是設計成冰藍色的質地，一抹就能為肌膚帶來透明感的妝效，同時SPF35、PA+++的防曬係數，擁有控油防水效果，可以單擦也能當作妝前，牢牢抓住底妝一整天不斷電。

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關鍵字：

RMK, SEA BREEZE, 高絲, 保養, 美妝, 涼感小物, 涼感

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