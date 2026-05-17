定妝噴霧距離、等乾都是關鍵！最美粉蛋、水彈女王御用絕對必買

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、AI

夏季天氣悶熱，加上長時間外出，不少人都有底妝浮粉、脫妝的困擾，而定妝噴霧就是許多人化妝包中的隱藏功臣，但如果用錯方式，不只效果打折，還可能讓妝感變得厚重不均，只要掌握幾個小技巧，就能讓底妝更加服貼自然，甚至維持乾淨妝感一整天。

1.妝前、妝後都能使用



很多人以為定妝噴霧只能在完妝後使用，但其實有些比較偏保濕類的款式，可以先在妝前先輕噴一層，幫助肌膚增加保濕度，減少後續卡粉問題，特別適合冷氣房或乾肌族群，而底妝完成後再使用一次，則能幫助彩妝形成保護膜，降低脫妝機率，讓妝感更加持久。

2.噴的距離不能太近



定妝噴霧並不是越濕越有效，如果距離臉部太近，很容易讓底妝局部過濕，反而造成粉底結塊或斑駁問題，建議距離臉部約20至30公分，以畫圓或X字方式均勻噴灑，讓霧氣自然落在肌膚表面，妝感會更加細緻。

3.噴完靜待自然成膜



噴完定妝噴霧之後，最好等待約30秒至1分鐘，讓定妝噴霧自然乾燥成膜，如果想加快速度，也可以使用小風扇或冷風吹乾，能讓持妝效果更加穩定。

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