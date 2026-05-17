邊界感最強的三大星座！TOP 1不熟的人別想靠近　親密關係也要保留私人空間

記者李薇／台北報導 圖／mbcdrama_now IG

有些人天生就很懂得拿捏人與人之間的距離，即使關係再好，也不喜歡被過度干涉生活，對他們而言，「邊界感」不只是禮貌，更是一種保護自己的方式，這類型的人通常不愛情緒勒索，也討厭被情感綁架，看似冷淡，其實只是很清楚自己想保留多少空間，以下這三大星座，堪稱十二星座中的「邊界感天花板」。

TOP 3：水瓶座

水瓶座天生就很重視個人自由，不喜歡被任何關係束縛，即使談戀愛，也依舊需要自己的時間與空間，他們不愛被頻繁查勤，更討厭情緒上的過度依賴，很多時候不是不在乎，而是認為每個人都應該保有獨立人格，因此相處起來常給人一種若即若離的感覺，但其實只是界線分明。

TOP 2：處女座

處女座對於生活秩序與隱私感相當重視，尤其不喜歡別人隨意闖入自己的節奏，不管是工作、感情還是朋友圈，他們都會默默劃出一條界線，哪些事情能分享、哪些情緒該保留，都分得非常清楚，加上本身警戒心偏高，所以不太容易讓人真正走進內心世界。

TOP 1：天蠍座

天蠍座可以說是十二星座裡最有邊界感的代表，他們對於信任這件事極度謹慎，不熟的人很難真正靠近，即使是親密關係，也會保留部分自己的世界，不喜歡被窺探隱私，更討厭別人試圖控制自己，表面看似神秘高冷，其實只是非常懂得保護內心安全感，一旦發現對方越界，就會立刻抽離關係。