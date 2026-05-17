完全不像50歲！林心如透亮美肌超逆齡　揪老公做醫美只能「柔性勸導」

記者李薇／台北報導、攝影 圖／loveruby_official IG

演員林心如與鳳小岳17日出席醫美鳳凰光上市活動，兩人均展現出完美狀態，肌膚亮到發光，林心如更是身穿一套白色鑽光的禮服現身，整個人展現出強大自信氣場，她也表示，會把鳳凰電波當作年度保養，每年做一次，而平時就會搭配鳳凰光做短期的護理，加強肌膚透亮度，讓素顏也有好狀態。

已經邁入50歲的林心如每每出現在鏡頭前，總是展現出亮麗的好膚質，對於保養她就分享，沒有工作的時候通常素顏，保養也比較隨意，常常都是一罐乳霜就打發，但拍戲的時候經常上妝、傷害皮膚，反而會非常認真保養，仔細卸妝、敷臉、妝前還會按摩。

身為鳳凰電波代言人林心如自己對醫美接受度高，但對老公只能「柔性勸導」，她表示，（霍建華）怕麻煩，洗完臉通常上點化妝水或乳液而已，每次給他保養品用，幾乎都放在那裡沒動，醫美更是從來沒做過，長了皺紋也說「沒關係，我不在意」，希望能讓他體驗一次電波。

而這次鳳凰光代言大使鳳小岳最近忙於戲劇拍攝，一次3部行程馬不停蹄，他認為，因為工作的關係要維持好狀態，除了飲食、運動、睡眠、喝水等自己可以控制的細節之外，會透過鳳凰光保養，在短時間內高效率的加強膚質，不只是化妝師可以更省心，自己也能放心。