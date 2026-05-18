全智賢穿LV斗篷裝氣場全開　伯爵珠寶加身閃耀女神光

▲全智賢穿LV白色斗篷禮服搭配伯爵高級珠寶出席坎城影展。（圖／翻攝piaget IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星全智賢日前現身坎城影展，出席她主演的殭屍新片《屍速禁區》世界首映，她穿著LV（Louis Vuitton，路易威登）白色禮服搭配伯爵（PIAGET）高級珠寶上陣，雖然被時尚迷發現與艾蜜莉布朗（Emily Blunt）曾穿過的LV禮服極為相似，連右肩的水晶扣子設計都一模一樣，不過她多了斗篷，氣勢依然不凡。





▲全智賢戴著伯爵。（圖／翻攝piaget IG）

身為伯爵品牌大使，全智賢登上坎城影展紅毯自然全套高級珠寶加身，耳際閃耀PIAGET Treasures系列高級珠寶鑽石耳環，並搭配同系列鑽錶，而指間圓拱形的亮眼鑽戒則出自PIAGET Wings of Light系列，華美珠寶加身讓她閃耀女神光芒。





▲黛咪摩爾穿桃紅色Matières Fécales蝴蝶結禮服搭配蕭邦鑽石耳環吸睛。（圖／翻攝chopard IG）



而擔任本屆評審團成員的好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore），宛如將坎城影展當成服裝秀場，每一套造型都令人驚艷，珠寶她則特別鍾愛蕭邦（Chopard）璀璨耀眼的大尺寸耳環，在導演 James Gray新片《Paper Tiger》首映紅毯上，她身穿Matières Fécales巨型蝴蝶結桃紅色蓬裙禮服已夠吸睛，她還搭配蕭邦圓圈造型的鑽石耳環，化身為閃亮的粉紅芭比，成功創造話題。

