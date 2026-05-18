fb ig video search mobile ETtoday

全智賢穿LV斗篷裝氣場全開　伯爵珠寶加身閃耀女神光

>

▲▼全智賢,黛咪摩爾 。（圖／翻攝IG）

▲全智賢穿LV白色斗篷禮服搭配伯爵高級珠寶出席坎城影展。（圖／翻攝piaget IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星全智賢日前現身坎城影展，出席她主演的殭屍新片《屍速禁區》世界首映，她穿著LV（Louis Vuitton，路易威登）白色禮服搭配伯爵（PIAGET）高級珠寶上陣，雖然被時尚迷發現與艾蜜莉布朗（Emily Blunt）曾穿過的LV禮服極為相似，連右肩的水晶扣子設計都一模一樣，不過她多了斗篷，氣勢依然不凡。

▲▼全智賢,黛咪摩爾 。（圖／翻攝IG）

▲全智賢戴著伯爵。（圖／翻攝piaget IG）

身為伯爵品牌大使，全智賢登上坎城影展紅毯自然全套高級珠寶加身，耳際閃耀PIAGET Treasures系列高級珠寶鑽石耳環，並搭配同系列鑽錶，而指間圓拱形的亮眼鑽戒則出自PIAGET Wings of Light系列，華美珠寶加身讓她閃耀女神光芒。

▲▼全智賢,黛咪摩爾 。（圖／翻攝IG）

▲黛咪摩爾穿桃紅色Matières Fécales蝴蝶結禮服搭配蕭邦鑽石耳環吸睛。（圖／翻攝chopard IG）

而擔任本屆評審團成員的好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore），宛如將坎城影展當成服裝秀場，每一套造型都令人驚艷，珠寶她則特別鍾愛蕭邦（Chopard）璀璨耀眼的大尺寸耳環，在導演 James Gray新片《Paper Tiger》首映紅毯上，她身穿Matières Fécales巨型蝴蝶結桃紅色蓬裙禮服已夠吸睛，她還搭配蕭邦圓圈造型的鑽石耳環，化身為閃亮的粉紅芭比，成功創造話題。

 ►黛咪摩爾五排鑽鍊上身閃爆坎城　換穿波卡圓點裝好俏麗

►亞洲首富妻挑10克拉寶石製項鍊　拎黃金雕刻包遊水都

粉絲看過來！！K-SPARK 「演唱會票券特區8880元-2張」提供星光雲粉絲即刻購買！

關鍵字：

坎城影展, 全智賢, PIAGET, 伯爵, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 黛咪摩爾, Chopard, 蕭邦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

浪琴潛水錶變粉紅針　獨特配色致敬大英國協運動會

浪琴潛水錶變粉紅針　獨特配色致敬大英國協運動會

范冰冰穿露肩禮服化身花仙子　美腿若隱若現

范冰冰穿露肩禮服化身花仙子　美腿若隱若現

LV花朵錶推親民鋼錶　天河石面盤款好亮眼

LV花朵錶推親民鋼錶　天河石面盤款好亮眼

凱特王妃訪義大利緊戴愛的禮物　卡地亞錶疊搭兒女名手環獲好評 亮珠寶/卡地亞奏寶石交響曲　老虎踏彩寶前行栩栩如生 韓星NANA比基尼照辣翻　揮別陰霾曬逆天長腿 黛咪摩爾五排鑽鍊上身閃爆坎城　換穿波卡圓點裝好俏麗 SwatchxAP搶先開箱！　12,150元起入手聯名懷錶 最美律師艾默金縷衣是20年古董　老公慶生會大曬長腿 翁滋蔓打高球造型百變　戴267萬名錶揮桿好亮眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面