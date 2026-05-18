潤娥公主造型登坎城紅毯　葫蘆珠寶襯優雅氣質

▲潤娥穿白色蓬裙禮服搭配Qeelin高級珠寶登上坎城紅毯。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

華人珠寶品牌Qeelin與坎城影展的緣分始於2004年，當時香港巨星張曼玉以一枚閃耀的葫蘆形耳環驚豔紅毯，相隔20多年由韓星潤娥接棒，她以Qeelin全球品牌代言人身份登上第79屆坎城影展紅毯，身穿白色蓬裙禮服的她搭配Wulu Link系列高級珠寶，宛如童話公主。





▲潤娥佩戴Qeelin 2026高級珠寶Wulu Link系列鑲嵌4.16克拉橢圓切割綠色碧璽的珍珠與鑽石項鍊。





▲Qeelin 2026高級珠寶Wulu Link系列垂墜式耳環。

潤娥從南韓機場出發就是鎂光燈焦點，她的登機裝為簡單的短版白T恤配牛仔褲，亮點配件是她所戴的Qeelin大尺寸葫蘆造型的Wulu Maxi鑽石耳環；而盛裝出席坎城影展時，她也選擇寓意和諧吉祥的Wulu系列，戴著主石為4.16克拉橢圓切割綠色碧璽的Wulu Link系列珍珠與鑽石項鍊，以及同系列的垂墜式耳環與戒指，配上白色平口蓬裙禮服，展現清新優雅的風格。

▲潤娥登機時戴Qeelin Wulu Maxi鑽石耳環相當俏麗。

另一位南韓女星申鉉彬也選戴搶眼的垂墜式耳環吸睛，她於出席由延尚昊執導、與全智賢共同主演電影《屍速禁區》坎城首映，她佩戴法國珠寶品牌FRED Force 10 Pompon鑽石流蘇耳環，與她的亮片禮服相互輝映。





▲申鉉彬於坎城紅毯佩戴FRED Force 10 Pompon鑽石耳環。（圖／FRED提供）