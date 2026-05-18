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星巴克5／20推「那堤2杯64折」　單杯售價從140元變89元

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▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克在520推出新的優惠方式試水溫。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

下一個甜蜜點「520」即將到來，星巴克也在本周三 5／20 推出應景優惠，當天上午 11 點後，店內那堤推出「2 杯特價 178 元」優惠，等同原價 280 元，當天只要 178 元就能買到，約為 64 折，若不想喝那堤，還有指定 4 款飲品，可直接以此優惠「補價差」即可更換，讓你同享悠閒咖啡時光還能拿拿小確幸；每周三 85 度 C 也有黑糖珍珠日優惠，2 款黑糖珍珠系列可享第二杯半價。

星巴克 5／20 當天推出「一起吧我愛你! 大杯那堤雙杯$178」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，至店購買兩杯大杯那堤，原價 280 元，特價 178 元，約打 64 折。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。 

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

除了那堤之外，還有幾款特定飲品可享有此「雙杯特價 178  元」的優惠，包括特選那堤、冷萃咖啡、經典紅茶那堤、焦糖瑪奇朵（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂。也可單杯更換（如：一杯那堤一杯巧克力碎片星冰樂），但須補原價價差，例如：巧克力可可碎片星冰樂大杯原價為 150 元，5／20當天雙杯優惠，若換一杯須補 10 元價差（178 元 + 10 元 = 2 杯 188 元）；換兩杯須補 20 元價差（178元 + 20 元 ＝ 2 杯 198 元）

該活動未提供優惠門市包括星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市，機場管制區內二航廈D3門市、二航管制4F門市、三航廈D15門市。

▲星巴克買一送一、85度C黑糖珍珠優惠。（圖／業者提供）

▲85度C在周三也有黑糖珍珠優惠。（圖／業者提供）

85 度 C 在 5／20 周三也有「周三黑糖珍珠日」優惠活動，當天黑糖珍珠系列「黑糖珍珠鮮奶」、「黑糖珍珠厚奶茶」以及「百香雙Q」，推出第二杯半價優惠，可不限冰熱，僅需同品項同大小，該優惠僅限現場購買，外送、電話訂購不適用，寄杯方法以各門市為主。

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關鍵字：

星巴克優惠, 星巴克雙杯優惠, 那堤, 520, 85度C

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