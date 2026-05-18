在網路上開始風行的「流理台收納法」　烹飪空間放大一倍

▲廚房流理台往往是最容易堆積物品的地方。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

廚房往往是家中最容易累積雜物的重災區，包括常用的調味料，還是大大小小的廚房家電，甚至還有看完留在那邊的信件，想要擺脫這種視覺焦慮，不妨試試國外收納專家 Lenora 分享的「流理台宵禁法」。核心概念就是對檯面上的物品實施嚴格的審查，只留下高頻率使用的工具，其餘一律「驅逐出境」，藉此提升烹飪效率，並換回乾淨、有條不紊的空間。

實施宵禁的第一步，是誠實評估各項家電的使用頻率。專家建議，如果某件小家電一周使用的次數少於三到四次，就不應該佔據寶貴的流理台空間。像是每天早晨必備的咖啡機、使用率極高的氣炸烤箱或氣泡水機，自然有資格留在檯面上。

然而那些久久才用一次，像冰沙機或特定節日才上場的電器，就該乖乖收進廚房櫃子或儲藏室中。把不常用的家電收起來，雖然拿取時多了一道工序，卻能為日常備料換來成倍的流理台空間。

宵禁法還點出了三個流理台的「鐵律禁忌」，分別是笨重的刀架、油品香料以及信件堆。大型刀架不僅佔地方，裡面往往還插著一年用不到幾次的特殊刀具，將不常用的刀具移至專屬抽屜，既安全又能減少視覺雜訊。

而調味料與油品雖然常用，但長期暴露在廚房的光照與爐火高溫下極易變質，除了保留每天必用的鹽與胡椒，大瓶芥花油或大桶玉米澱粉應移入食品儲藏室。最讓人頭痛的紙張與信件，更不該順手丟在廚房中島，將信件架移至玄關或客廳小桌，就能立刻切斷廚房的視覺壓力源。

爐台區也是不容忽視的死角，許多人習慣將茶壺或沉重的鑄鐵鍋長年擺在爐火上，若非天天使用，這些物品只會變成廚房的接灰塵裝飾品，果斷將它們收進下櫃，能讓烹飪區顯得更加俐落。透過「流理台宵禁法」的檢視，不僅能讓檯面重見天日，更能讓人在準備晚餐時，不再被餘光中的雜物干擾心情。今天就花個幾分鐘，對廚房的長駐居民們進行一場誠實的宵禁審查吧。