2026「最修飾臉型」短髮圖鑑！孫藝真俐落油頭、金高銀減齡鮑伯掀討論

▲孫藝真、李世榮短髮造型。（圖／取自yejinhand IG、seyoung_10 IG）

圖文／CTWANT

今年短髮趨勢走向兩極化的美學：一派是極致簡約的高級感，另一派則是極具空氣感的自然層次。孫藝真以濕髮油頭展現成熟知性；金高銀憑藉《柔美的細胞小將3》延續可愛俏皮的極短瀏海風格；Nana挑戰波浪感十足的嬉皮短捲髮；李世榮則以輕盈的羽毛層次打造透明系女神氛圍。透過針對不同臉型的精準建議，讓妳在這個夏天輕鬆掌握短髮的時髦關鍵。

孫藝真：俐落濕髮油頭（Sleek Back） —— 高端知性的代名詞

髮型特色：這款髮型強調極致的服貼感與光澤度，透過三七分線將髮絲整齊收於耳後，並留下一兩絲細長髮絲點綴前額，打破死板感，營造出一種冷淡卻充滿貴氣的高級氛圍。

適合臉型：適合鵝蛋臉或五官立體的女性。由於這款髮型完全露出輪廓，能最大化展現精緻的骨骼感，非常適合商務場合或搭配奢華珠寶。

▲（圖／取自yejinhand IG）

金高銀：俏皮層次短 Bob —— 減齡少女感的初戀模範

髮型特色： 這是在《柔美的細胞小將3》中引起熱烈討論的造型。長度落在耳下兩公分，搭配標誌性的眉上極短瀏海，髮尾輕微內彎修飾下顎線，整體風格俏皮又可愛。

適合臉型： 對於圓臉或額頭較長的女孩極為友善。極短瀏海能視覺上縮短臉部長度，而側邊的弧度則能軟化臉部線條，養出無視年齡的少女感。

▲（圖／取自tving.official IG）

Nana：復古嬉皮短捲髮（Hippie Perm） —— 慵懶叛逆的個性美

髮型特色：這款髮型從髮根開始帶有中型波浪捲度，展現出強烈的豐盈感與隨興氣息。濕潤質地的捲髮搭配微亂的瀏海，營造出一種像是在戶外陽光下自然散發的野性魅力。

適合臉型： 長臉或髮量稀疏者必試。橫向延伸的捲度能有效平衡長臉比例，且強大的蓬鬆感能修飾高顴骨，讓視覺中心集中在深邃的五官。

▲（圖／取自jin_a_nana IG）

李世榮：羽毛層次剪 （Layered Cut） —— 透明系女神的輕盈感

髮型特色：這款髮型強調髮尾的「層次輕盈」，透過高層次的修剪讓髮尾微微外翹，呈現出如羽毛般的靈動感。溫潤的焦糖棕色調搭配空氣瀏海，散發出一種從容且溫柔的鄰家姐姐氛圍。

適合臉型：方臉或菱形臉的救星。輕盈的層次能巧妙遮蓋寬大的下顎角，外翹的髮尾則能轉移視覺焦點，讓整體氣質變得柔和且精緻。

▲（圖／取自seyoung_10 IG）



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