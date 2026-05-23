減肥期5個抑制食慾小技巧！餐前先喝500ml水、先吃蛋白質　食量自然小一半

▲惠利。（圖／取自hyeri_0609 IG，下同）

圖文／CTWANT

減肥最怕的不是運動，而是隨時隨地襲來的「飢餓感」。許多人因為過度壓抑，最終導致報復性進食，讓努力付諸流水。其實控制食慾並非只能死磕意志力，而是可以透過調整飲食結構、善用天然飲品與心理暗示來實現。

減肥期抑制食慾小技巧：科學飲水法，啟動天然的飽足感

許多醫師指出，身體有時會將「渴覺」誤認為「飢餓感」。

餐前500ml水：在正餐前半小時飲用500毫升的水，能幫助撐起胃部空間，減少當餐的進食量。

持續補充水分：減肥期間一定要多喝水，這不僅能維持高效率的新陳代謝，也能避免大腦因脫水發出錯誤的進食訊號。

晨間黑咖啡助攻：建議早起可以喝一杯美式咖啡，其含有的咖啡因能有效抑制食慾，並幫助消除水腫。

減肥期抑制食慾小技巧：調整進食順序，穩住血糖是控食關鍵

醫師強調，血糖劇烈波動是造成飢餓感爆發的主因。

「水、菜、肉、飯」順序： 先喝湯水，接著吃富含纖維的大量蔬菜與小黃瓜，再吃蛋白質，最後才是碳水化合物。

低碳水主食選擇：儘量選擇地瓜、糙米等低碳水食物，能避免血糖快速飆升後回落產生的飢餓衝動。

蛋白質優先：多攝取蛋白質能刺激飽足激素分泌，讓妳更長時間不感到飢餓。

減肥期抑制食慾小技巧：不可忽視的維生素與睡眠

微量營養素的缺乏，往往會讓大腦持續發出「攝食指令」。

精準補給：減肥期間一定要補充維生素，確保神經傳導物質穩定，避免因營養失衡導致的暴飲暴食。

充足睡眠：醫師發現熬夜會導致瘦素（Leptin）下降、飢餓素（Ghrelin）上升，這就是為什麼晚上能不吃就不吃至關重要，因為夜間飢餓往往是荷爾蒙失調的假象。

減肥期抑制食慾小技巧：心理緩衝與緩慢進食，給大腦反應的時間

大腦接收到「飽了」的訊號通常需要20分鐘。

不要餓過頭：許多女明星都曾提到減肥期不要讓自己餓過頭，這在醫學上是正確的；極度飢餓會讓妳在進食時失去理智，建議隨身攜帶減脂小零食作為飢餓時的緩衝。

細嚼慢嚥：醫師建議每口咀嚼20－30次，這能延長用餐時間，讓飽足訊號有機會傳達至大腦。

減肥期抑制食慾小技巧：代謝加乘法，利用活動抑制假性飢餓

有時候想吃東西是因為「無聊」而非「飢餓」。

規律練舞或運動：比如練舞能提升代謝、瘦得更快，運動後體溫升高也能暫時抑制食慾。

專注力轉移：當食慾襲來時，進行10分鐘的輕度活動，通常能讓假性飢餓感消失。

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