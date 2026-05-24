日韓女生每天都在做的美白功課　好好洗臉、精準淡斑擁有光透肌

▲日韓女生追求美白穩定性。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

想讓膚色比昨天更亮，日韓女生現在不玩疊加厚重保養這套，她們都在追求「極簡發光力」。當大家還在盲目跟風早C晚A，這群內行早就把重點轉向毛孔的淨度與美白穩定性！只要把握住清潔、代謝、精準淡斑這三個環節，就算在悶熱的夏季，肌膚也能隨時保持在那種剛洗完臉的通透感，不再被暗沉與斑點纏身。

洗臉這件事其實藏著大玄機，專科全新升級的超微米潔顏乳，這次聯手代言人aespa GISELLE示範什麼叫真正的「磁吸式清潔」！這系列厲害之處在於那個磁吸科技濃密泡泡，能深入毛孔抓髒污，完全不需用力搓揉，直接降低對皮膚的摩擦傷害；最讓小編驚艷的還有它的保濕度！運用了保濕鎖水因子能在沖水瞬間像薄膜一樣護住肌膚，洗完不會有那種緊繃乾澀感，反而水亮有彈性，難怪日本、台灣那麼多人都愛用。

▲如雲朵般細緻貼膚且結構穩固的超微米泡泡，能像磁鐵般輕鬆吸附毛孔油脂與髒污，溫柔潔淨肌膚。（圖／品牌提供）

洗完臉如果覺得還是不夠細緻，ORBIS的煥亮拋光爽膚水就是讓皮膚二次重生的微煥膚神器！這款果香化妝水特別適合夏天，不只利用植物性AHA溫和軟化老廢角質，把洗臉洗不到的殘餘皮脂與髒污徹底拭去，裡面還加了高浸透維他命C與CICA積雪草成分，一邊拋光一邊對抗紫外線造成的損傷，維持毛孔細緻感。淡淡的葡萄柚柑橘香配上微涼的使用感，輕輕一擦就能讓黏膩感消失，找回肌膚最純粹的發光狀態。

▲ORBIS煥亮拋光爽膚水200ml／750元。（圖／品牌提供）

最後一步的淡斑，請交給最近席捲韓國美妝圈MEDITHERAPY安安維C提亮泡泡精華！它徹底打破了高濃度維他命C容易刺激的刻板印象，這支產品採用極度穩定的配方，泡泡質地接觸皮膚就迅速化開，讓10%級別的美白能量直達基底，連敏感肌都能天天使用不翻車！非常適合放在早晨作為抗氧化盾牌，或是睡前進行深層美白管理，持續擦下來，那種從底子透出來的「C級光感」真的會讓人上癮。

▲MEDITHERAPY安安維C提亮泡泡精華／719元。（圖／品牌提供）

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