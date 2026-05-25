2026開架神級好物必收！蜜桃蘇打蜜粉餅、控油精華打造無瑕發光肌

▲開架保養。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

迎接盛夏，開架保養與彩妝品牌迎來強勢升級。肌研推出極潤高機能多效美白凝露，一瓶取代五大保養步驟，讓忙碌女性快速達成淨斑發光；專科潔顏乳全面進化，以磁吸科技泡泡溫和深層清潔；媚比琳妝前精華則以液態控油微粒確保底妝持久；搭配ORBIS限量蜜桃蘇打蜜粉餅，讓妳即便在烈日下依然能擁有半霧面的原生好氣色。

肌研 極潤高機能多效美白凝露

在多重角色間切換的現代女性，追求的是「快速不妥協」的保養！肌研極潤高機能多效美白凝露一瓶取代化妝水、精華、乳液、乳霜與面膜。搭載日本厚生省核准的傳明酸、維他命E誘導體與淡斑明星成分穀胱甘肽，能幫助改善暗沉。結合獨家超導滲透科技與3重玻尿酸，讓保養成分迅速直達肌底，在忙碌中依然能輕鬆掌握亮白主導權。

▲肌研 極潤高機能多效美白凝露 100g／650元，（圖／品牌提供）



ORBIS 極緻抗陽蜜粉餅-蜜桃蘇打限定色 SPF50+・PA++++ UV耐水性★★

夏季最強定妝好幫手極緻抗陽蜜粉餅，這次帶著夏日限量色蜜桃蘇打回歸！特別調配白色、黃色與紅色的絕妙比例，呈現柔和的淺蜜桃色調。它能一拍修飾毛孔、校正蠟黃感，打造半霧面的原生肌質感。即便在陽光與汗水下，也不怕擦汗時蹭花底妝，讓肌膚在艷陽下依然呈現健康好氣色的光澤美肌。

▲ORBIS 極緻抗陽蜜粉餅-蜜桃蘇打限定色，特價各610元，2026／08／01恢復原價各680元。（圖／品牌提供）



專科 專科超微米潔顏乳

洗臉是保養的第一步，專科超微米潔顏乳全系列大規模升級！搭載獨創磁吸科技濃密泡泡，氣泡密度提升80%，能像磁鐵般吸附毛孔油脂髒污，減少清潔時的過度摩擦。添加保濕鎖水因子並獲得國際權威Dermatest®專業認證，溫和洗淨無負擔。專業醫師指出，細緻的微米泡泡能避免削弱肌膚屏障，讓洗後不乾澀緊繃，輕鬆擁有淨透素顏。

▲專科 專科超微米潔顏乳 120g／155元。（圖／品牌提供）



媚比琳 控油貼貼妝前精華

想要底妝不崩壞，媚比琳控油貼貼妝前精華是夏日必備。核心添加醫美級LHA水楊酸與液態控油微粒，能從源頭調理油脂並柔焦毛孔。輕盈的液態質地搭配玻尿酸，在控油的同時維持油水平衡，避免乾燥卡粉。油性肌可全臉抹用，混合肌則建議著重T字部位，精準調控不同區域的出油狀況，讓後續底妝更細緻平滑。

▲媚比琳 控油貼貼妝前精華 25ml／450元。（圖／品牌提供）

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