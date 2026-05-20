ATEEZ丁潤浩根本「犬系男友」天花板！夏日穿搭超心動

▲ATEEZ丁潤浩演繹Maison Kitsuné 2026春夏男裝系列。（圖／@maisonkitsune，下同）

圖文／CTWANT

韓國大勢男團ATEEZ成員丁潤浩這次直接把「犬系男友穿搭」的標準線拉到新高度！他為法日風格品牌Maison Kitsuné演繹2026春夏男裝系列，一釋出形象照立刻讓粉絲暴動，甚至還被封為「夏日男友感天花板」。這次穿搭把巴黎優雅與日系鬆弛感完美混搭，沒有過度浮誇，卻每一套都讓人超想直接複製貼上。

夏日犬系男友穿搭：淺藍丹寧套裝、最強「初戀系男友」公式

今年夏天，丹寧套裝根本重新殺回潮流中心，而丁潤浩這套淺藍丹寧穿搭，根本最強「初戀系男友」公式。不同於過去厚重的工裝感，Maison Kitsuné這次把丹寧變得更輕盈柔和，搭配自然寬鬆輪廓，看起來完全沒有距離感。

尤其淺藍色在夏天真的超作弊，不只視覺降溫，還會讓整體氣質變得更清爽。再加上丁潤浩高挑身形與自然鬆弛感，整體畫面根本像韓劇海報，只要掌握「同色系＋寬鬆比例」，就能輕鬆穿出現在最流行的韓系氛圍感。

夏日犬系男友穿搭：駝色針織＋同色系長褲，溫柔感直接拉滿

如果說黑白灰是安全牌，那麼駝色就是「高級犬系男友」的隱藏王牌。丁潤浩這套駝色籃網短袖針織衫搭配同色系休閒褲，關鍵就在於同色系搭配讓整體視覺更乾淨，看起來特別溫柔有親近感。再加上針織材質本身自帶柔和濾鏡，把法式慵懶氣息發揮到極致，尤其微微透氣的編織感，在夏天既不厚重，又能增加層次，完全是現在韓國男星很愛的「不費力時髦」。

夏日犬系男友穿搭：深藍滾邊針織衫，法式學院風太犯規

這套深藍色滾白邊針織衫真的很像從法國校園電影走出來。白色滾邊細節讓整體造型多了幾分復古學院氣息，內搭米色上衣後，又能柔化深色系帶來的距離感。最厲害的是，這種穿搭其實非常適合亞洲男生參考。因為深藍色本來就很修飾身形，再搭配直筒丹寧褲，腿部比例會被默默拉長，看起來乾淨又有精神。

夏日犬系男友穿搭：襯衫疊搭＋休閒短褲，韓星最愛穿搭公式

最近韓國男星幾乎都在穿「疊搭感短褲造型」，而丁潤浩這套棉質上衣內搭襯衫，再配休閒短褲的組合，完全是今年夏天最值得學的公式。

以為短褲容易穿得太居家，但只要加入襯衫層次，就能瞬間提升精緻度。尤其微寬鬆剪裁搭配俐落短褲長度，會讓整體看起來更有少年感。

這次Maison Kitsuné以「In the Rhythm of the Day」為主題，把巴黎優雅與日系隨性感融合得剛剛好，而丁潤浩則完美示範，原來真正高級的男友感，不是刻意耍帥，而是那種乾淨、舒服，又帶點溫柔鬆弛感的時髦魅力。

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