《我的王室死對頭》林智妍激瘦8公斤　餐前吃番茄、低卡炒年糕養出好體態

▲林智妍。（圖／取自limjjy2 IG）

圖文／CTWANT

從《人間中毒》的清純魅惑到《黑暗榮耀》的惡女朴涎鎮，林智妍不僅用演技征服觀眾，那數十年如一日的零贅肉身材更是令人驚嘆。近期在黑馬韓劇《我的王室死對頭》中，她再次展現了一線女演員的實力與號召力。然而，女神的完美體態並非天生，林智妍坦言自己是標準的易水腫體質，曾為戲成功減重8公斤。究竟如何在忙碌的拍攝行程中時刻保持清爽緊緻？這份集結排毒、低卡與控糖的「消腫瘦身」秘笈，絕對值得渴望健康體態的妳收藏。

韓劇《我的王室死對頭》林智妍減肥方法：極致忌口，從源頭杜絕「上鏡臉腫」

身為演員，林智妍最在意上鏡時的臉部線條。為了對抗易水腫體質，她在飲食上實施極致忌口，日常菜單絕對不含太鹹、太辣等重口味料理。她堅持清淡飲食，並對油炸物與精緻甜食敬而遠之，透過減少鈉含量攝取，確保身體與臉部隨時處於最清爽、緊緻的狀態。

▲（圖／取自limjjy2 IG）

韓劇《我的王室死對頭》林智妍減肥方法：自製「排毒蔬果汁」養出好氣色

林智妍非常重視體內排毒與新陳代謝。她會親手製作排毒果汁，將煮熟的高麗菜、紅蘿蔔、花椰菜，結合番茄、蘋果與香蕉一同打製。這杯富含膳食纖維與維生素的果汁，不僅能解決宿便困擾，更是她維持肌膚透亮與代謝活力的秘密武器。

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韓劇《我的王室死對頭》林智妍減肥方法：連「炒年糕」都要親自打造低卡版

在拍戲期間，林智妍嚴格遵守「低糖＋低脂」原則。她以原型蔬果為主，並攝取雞蛋、豆腐等優質蛋白質，刻意減少澱粉。即使面對誘惑，她也展現驚人自律：想喝可樂就選零卡，想吃炒年糕則會用蒟蒻代替年糕、調整醬料比例，在享受美食的同時絕不讓身材走樣。

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韓劇《我的王室死對頭》林智妍減肥方法：晚餐前的「番茄減肥法」與健康零食

林智妍成功瘦下8公斤的關鍵技巧，就在於「晚餐前先吃一顆大番茄」。利用番茄的水分與纖維增加飽足感，進而減少後續晚餐的進食量。至於零食，她堅決不碰餅乾糖果，僅在渴望咀嚼感時選擇堅果或無糖優格麥片，這份高度自律正是她維持「名品身材」的終極法則。

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