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春夏爆紅Outdoor風穿搭！復古機能＋寬鬆街頭感　去露營到跑咖都合理

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從露營到咖啡廳都合理！春夏爆紅凹豆風這樣穿、復古機能＋街頭鬆弛，套上秒高級時髦

▲春夏爆紅Outdoor風這樣穿。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

以前對「戶外穿搭」的想像，可能還停留在功能外套＋登山鞋的硬派組合，但現在的凹豆（Outdoor）風早就進化成時髦人的日常制服。從街頭潮人、咖啡廳型男到假日露營派，現在最流行的是看起來很會穿，實際上還超舒服的鬆弛感。近期各大品牌紛紛把機能、復古與都市感混搭到極致，讓戶外休閒風不只好活動，還直接變成今年最值得跟上的潮流關鍵字。

The North Face 2026 春夏 Red Box系列

最有話題度的，絕對少不了The North Face全新2026春夏Red Box系列。這系列根本是「New Vintage」教科書，把90年代美式戶外氛圍重新翻玩成現在最紅的寬鬆街頭感。Oversize剪裁一上身，瞬間就有種「等等可能要去露營，也可能只是去跑咖」的時髦氣場。

從露營到咖啡廳都合理！春夏爆紅凹豆風這樣穿、復古機能＋街頭鬆弛，套上秒高級時髦

▲（圖／品牌提供）

Red Box系列最經典的，就是那顆超有辨識度的紅色方形Logo。搭配復古銀扣、VISLON拉鍊等細節，把原本偏戶外機能的單品，變成能直接穿進城市的潮流裝備。尤其寬鬆版型真的很懂現在年輕人想要的氛圍感，不會太拘束，又保留一種隨性俐落的輪廓。簡單搭件白T、工裝褲就超有型，完全是懶人也能輕鬆帥的代表。

從露營到咖啡廳都合理！春夏爆紅凹豆風這樣穿、復古機能＋街頭鬆弛，套上秒高級時髦

▲（圖／品牌提供）

從露營到咖啡廳都合理！春夏爆紅凹豆風這樣穿、復古機能＋街頭鬆弛，套上秒高級時髦

▲（圖／品牌提供）

UA Unstoppable季節限定全面升級、兼顧風格與機能的日常戰袍

Under Armour這次則把「城市機能感」直接拉滿。全新升級的UA Unstoppable系列，根本像是幫每天行程爆滿的人量身打造。從通勤、健身到戶外走跳，一套直接搞定。最厲害的是，不是那種只有機能、沒有造型的運動服，而是真正把潮流感也一起做進去。

從露營到咖啡廳都合理！春夏爆紅凹豆風這樣穿、復古機能＋街頭鬆弛，套上秒高級時髦

▲（圖／品牌提供）

這次系列中的Unstoppable Woven Plus，採用彈力斜紋梭織面料，不只舒適，還抗皺到很適合懶得整燙衣服的人。加上色塊拼接與未來感Logo設計，整體視覺瞬間多了科技潮流味。穿上後有種要去拍潮流街拍的氣勢。

從露營到咖啡廳都合理！春夏爆紅凹豆風這樣穿、復古機能＋街頭鬆弛，套上秒高級時髦

▲（圖／品牌提供）

春夏限定的Airvent款式更是戶外派會直接愛上。Airvent透氣面料搭配網眼拼接，大熱天穿也不怕悶到崩潰；再加上多口袋與工裝細節，直接把近年最紅的Urban Outdoor風格完整拉出來。尤其Bemis膠條從肩線一路延伸到褲側，那個線條感真的超加分，讓整體造型看起來俐落又帶點未來感。

從露營到咖啡廳都合理！春夏爆紅凹豆風這樣穿、復古機能＋街頭鬆弛，套上秒高級時髦

▲（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 穿搭, Outdoor

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