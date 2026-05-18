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飯後立刻吃水果超NG？營養師教你「不怕胖吃法」血糖也穩定

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▲▼營養師教吃水果。（圖／UNSPLASH）

▲營養師教吃水果不發胖。（圖 / Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

水果越來越甜，讓不少人擔心吃多會變胖、甚至影響血糖。營養師高敏敏提醒，水果本身富含維生素、抗氧化物與膳食纖維，重點不是完全不吃，而是控制份量、選對時間與型態。

台灣四季水果種類豐富，市場常聽見「這個甜不甜？」甚至有「不甜不用錢」的招牌。不過水果的甜味主要來自果糖、蔗糖與葡萄糖，其中果糖甜味感明顯，因此吃起來甜，不一定代表熱量或醣量最高。

▲▼營養師教吃水果。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖 / 翻攝自FB/高敏敏營養師）

以每100公克來看，香蕉醣量約22.1克、熱量85大卡；梨子醣量14.1克、熱量53大卡；鳳梨13.6克、熱量53大卡；芒果13克、熱量50大卡；芭樂醣量9.8克、熱量38大卡，且膳食纖維有3.3克。換句話說，水果能不能安心吃，關鍵仍在「吃多少」。

GI值代表食物讓血糖上升的速度，低GI水果如櫻桃、葡萄柚、蘋果、柳橙、奇異果；中GI水果包含草莓、香蕉、桃子、芒果、鳳梨、木瓜；高GI水果則有西瓜、榴槤、荔枝、龍眼。不過GI值會受品種、成熟度、產地影響，不能只看單一數字。

國健署「我的餐盤」建議，1份水果約1個拳頭大，切塊水果約大半碗到1碗，每天至少攝取2份，並以在地、當季、多樣化為原則。一般人可把每日水果控制在2至3份，優先選擇低GI、高纖水果，例如芭樂、蘋果、奇異果等。相較之下，果汁、果乾因纖維較少、入口速度快，容易不知不覺吃進較多糖分，建議減少頻率。

糖尿病患者則不建議飯後立刻大量吃水果，可放在飯後約1小時，或運動後作為點心補充；實際份量仍需依個人血糖控制狀況與醫師、營養師建議調整。

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關鍵字：

水果健康, 低GI水果, 糖尿病飲食, 台灣水果, 膳食纖維

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