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安格斯12星座一周運勢5／18-5／24　牡羊收斂脾氣、獅子越忙越有魅力

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

隨著水星與太陽逐漸進入雙子後，這周牡羊座互動感變得更強，有機會重新聯絡舊朋友，曾經的曖昧也可能重燃悸動。火星離開本命宮後，你的情緒不像之前那麼容易炸裂脆弱，面對變化反而更冷靜務實！交往中的牡羊近期要收斂自己的脾氣，同時改掉面對情人講話過於直接武斷的壞習慣，否則容易一句無心話讓另一半完全冷掉。

【星星教授安格斯 5/18-5/24 星座運勢】處女內心在意卻裝沒事，天秤感情躲不了現實話題

金牛4.21～5.20

雖然不能說是脆弱，不過金牛座這周確實變得更容易在人多的場合感到孤單！金星進入三宮後，單身者容易著迷於讓你感到自在、富有生活感的對象，尤其是會照顧人、說話舒服的類型緣分正積極的蘊釀中。戀愛中的金牛則容易與情人進入半冷戰狀態，建議把心裡在意的事用輕鬆一點的方式說出來，別讓對方瞎猜。

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雙子5.21～6.20

雙子這周情感上根本像重新開機，隨著太陽與水星先後進駐本命宮，你整個人的存在感全面復活、滿血回歸，單身者憑藉著自信與幽默的個人魅力，桃花很多，容易同時出現兩三個聊天對象，連自己都搞不懂到底有沒有真的心動。至於交往中的雙子則要懂得平衡感情，別因社交太忙、注意力太分散而讓另一半感到不安。

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巨蟹6.21～7.21

天氣愈炎熱，愈能為巨蟹座帶來一股慵懶魅力。金星正式進入本命宮後，你整個人的溫柔感與吸引力會被放大，很多人會突然開始對你產生依賴感，甚至有些平常不太主動的人，也會突然想找你聊天。有伴的人最近則容易因工作疲憊或情緒累積，突然變得不想講話，感情上建議別讓沉默變成距離，就算只是簡單告知也能讓對方安心許多。

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獅子7.22～8.22

只要本身沒有過勞、身體心靈都能承擔，獅子這周其實越忙越有魅力，熱絡的人際交流還能激發出你管理時間的特殊能力。特別是太陽進入人際宮位後，你開始重新回到熱鬧圈子裡，單身者最近很容易遇到聊得很開心的人。有伴的人別把工作情緒帶進感情裡，你自己可能沒發現，但另一半其實已經感受到你的壓力。

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處女8.23～9.22

這周處女座明明心裡很在意，表面卻還裝沒事，水星與太陽開始往事業與遠方宮位移動後，職場中帶有邂逅的粉紅色彩，單身者很容易被有想法、有能力的人吸引。有伴的人若想增進彼此的默契，適合趁著此時一起規劃旅行、學習或未來目標，只要建立好彼此的情感共識，感情之路不但愈走愈穩，也會愈來愈甜。

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天秤9.23～10.22

太陽與水星逐漸移向八宮，天秤這周人際圈開始變得更為熱絡，旅行、學習或工作交流中突然出現的緣分，將讓單身的你感到十分悸動，想要脫單正是時候，多一點主動就能多爭取機會。只是火星進入金牛後，也會放大你對安全感與關係界線的敏感度，有伴的人容易進入現實磨合期，彼此生活開銷、未來規劃或相處節奏開始需要重新協調。

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天蠍10.23～11.22

很多事情看在眼裡，其實沒必要像以前那樣急著反應！天蠍這周在火星正式進入對宮後，人際與感情裡的拉扯感變重，也意外讓你的態度更堅定，也更堅強！單身者比平常更謹慎，就算有一絲心動，也會先觀察對方是不是只是短暫熱情。有伴的人則容易因工作壓力、生活疲憊而進入各忙各的狀態，建議別把情緒悶太久，很多事情其實說開了會更好。

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射手11.23～12.21

射手彷彿從遙遠的外空重回熱鬧的小村落，這周人際互動、聊天邀約與合作關係突然變多，單身者桃花近在眼前，聊得來、節奏也合拍的對象不少，只是你反而怕被綁住，因此即使有感覺，也不一定會立刻投入。至於交往中的射手，與情人多一點出遊、玩樂的規劃，會比一直待在室內更容易轉運，快找出兩人一起開心的休閒活動吧！

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摩羯12.22～1.19

雖然邊緣一點讓你感覺自由自在，不過最近的你比自己想像中更渴望被理解。單身者最近容易被有趣、有個性、能讓你放鬆的人吸引，尤其那種能讓你暫時忘記工作壓力的人，會特別讓你心動。有伴的人則適合重新找回「戀愛感」，別一直為現實問題煩惱，有時一起做些開心的小事，反而更療癒，讓你更勇氣面對難關。

【星星教授安格斯 5/18-5/24 星座運勢】處女內心在意卻裝沒事，天秤感情躲不了現實話題

水瓶1.20～2.18

太陽與水星進入戀愛宮位，水瓶原本的距離感完全消失，未來這周的與人聊天的幽默感與魅力都會慢慢回籠，也會突然開始想認識新朋友。單身者最近很容易因為聊天、興趣或共同話題而產生好感，感情升溫速度比你想像中快。有伴的人最怕無聊，需要培養共同興趣，但有時候會突然很需要自己的空間，建議把話先說清楚，不要用突然消失來換取安靜。

【星星教授安格斯 5/18-5/24 星座運勢】處女內心在意卻裝沒事，天秤感情躲不了現實話題

雙魚2.19～3.20

水星在四宮產生影響，這周雙魚座生活節奏變快，各種訊息、工作與人際互動不停湧進來，表面看起來忙碌充實，但其實內心有點累。單身者容易與自己差異甚大的對象暈船，但熱情來得快也散得快，建議別太急著把對方放進未來。有伴的人則容易因生活瑣事與情緒累積，突然變得敏感或安靜，不必給情人太大壓力，試著放空讓情緒沉澱反而會更好。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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