樂高《魔戒：米那斯提力斯》6月台灣開賣　「大人都是這樣收藏電影的」

▲樂高《LEGO Icons The Lord of the Rings：米那斯提力斯》套組。（圖／翻攝樂高全球官網）

記者蔡惠如／綜合報導

對許多大人系影迷來說，收藏一部經典電影的最高境界，絕對是把那份視覺震撼直接搬進生活空間。在繼《瑞文戴爾》與《巴拉多》之後，樂高對魔戒迷的收藏魂終於交代，推出影迷夢想中的白城《LEGO Icons The Lord of the Rings：米那斯提力斯》，光是靜靜擺著就散發出非同凡響的收藏氣勢。

要把一整座宏偉城池塞進有限的居家空間，考驗的不只是空間，還有設計師的魔幻手法。由資深模型設計師 François Zapf 親自操刀的剛鐸王城，包含城堡與最高處高塔的7層城池結構，運用了「強迫透視」技巧。建築外牆和正門老老實實地採用人偶比例拼砌，但內部的樓層則改採迷你比例，這種越往高處、比例越小的神操作，成功在有限縱深內，拉出磅礡的立體感。

為了用長方形積木拼出環狀城牆，設計團隊直接大玩幾何學，將 2 片 2x4 的楔形板結合，算出與邊長 8、15、17 的畢氏三角形相同的角度，讓傾斜牆面乖乖接回樂高積木的網格系統，還神奇地兼顧了背面大型開放空間的結構穩固性。

讓影迷會心一笑的細節與小幽默自然不可少，開放式的空間裡，端正擺放著白色王座與宰相椅的王座室，連雕像上都細緻地用上全新的白色王冠零件。兩側隱藏的小房間更是故事感點滿，一邊是甘道夫徹夜研究至尊魔戒歷史的圖書館，另一邊則是帕蘭諾平原戰役爆發前，皮聘與甘道夫休息的臥室。而在這些秘密房間的角落，甚至還藏著真知晶球，以及那顆完美呼應迪耐瑟經典電影橋段的靈魂番茄。

除了壯麗的建築結構，這款盒組隨附的10隻人偶，更是精準踩在粉絲的熱血點上。陣容焦點鎖定在電影中「迪耐瑟的敗亡」與「亞拉岡加冕為王」兩大高潮時刻。其中「伊力薩王」亞拉岡、迪耐瑟與法拉墨更是歷史性的首度化身為樂高人偶，樂高還為此特別開發了全新開模的剛鐸頭盔，以及亞拉岡頭上那款附有王冠的全新頭髮零件，誠意十足。

加上全新設計的白袍甘道夫、皮瑞格林·圖克、手持精美大旗的亞玟，還有甘道夫那匹著名的白馬座騎影疾，這份專屬於大人的浪漫收藏，拼的不只是積木，更是當年的熱血回憶啊。《LEGO Icons The Lord of the Rings：米那斯提力斯》台灣預計 6／1 正式開賣，售價 23,999 元。

電影永遠是商業的好話題，近期因應《穿著PRADA的惡魔2》電影上映，國際咖啡品牌星巴克也趁勢推出專屬電影的角色特調（現活動已結束），讓消費者感受到滿滿的沉浸感，包括米蘭達的氣勢特調馥郁那堤，以及主角安海瑟薇飾演的小安燕麥奶卡布奇諾，以及充滿時尚感與人生導師的耐吉雙份濃縮康寶藍，不妨為日常咖啡時光加入一種新鮮感。

▲星巴克之前推出《穿著PRADA的惡魔2》電影聯名特調。（圖／品牌提供）