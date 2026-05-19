換季衣櫥整理效率3步驟　順序做對時間省一半

▲換季整理建議3個步驟，能讓整理更加順利進行。（圖／HOLA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

每到換季，整理衣櫃總讓人頭疼，導致衣物堆積、找不到想穿的衣服，甚至讓原本不大的空間變得更加混亂。要讓收納事半功倍，其實用 3 大步驟「清空、篩選、收納」，搭配適當的收納工具，不僅能提升空間利用率，也讓日後整理更省時省力。

第一步：清空與分類，掌握衣物狀況

整理衣櫃的第一步，就是將所有衣物取出，這樣才能清楚掌握數量及種類。建議按照衣物類型（如外套、上衣、褲裙）或家庭成員進行分類，有助於後續篩選與歸納。這個步驟不僅可以幫助發現遺忘的衣物，也能檢視哪些衣服已經不再合適，為下一步的篩選做好準備。

第二步：篩選與斷捨離，避免囤積不必要衣物

換季時正是評估衣物是否該留下的好時機。建議將衣服分為「保留」、「淘汰」和「待定」三類。保留的衣物是仍常穿或具有使用價值的；淘汰的則可選擇捐贈、回收或轉售；至於「待定」的衣服，則可以先放入收納箱，設定觀察期，例如半年內未穿就應該放手。透過這樣的整理方式，不僅能減少衣櫃的負擔，也讓空間更有效率地被使用。

第三步：高效收納，提升衣櫃空間利用率

篩選完衣物後，接下來就是最關鍵的收納步驟。要讓衣物存放更有條理，可以掌握「能掛則不疊」、「利用抽屜櫃取代層板」的原則，最大化利用衣櫃的垂直空間。例如，容易皺或常穿的衣物可以選擇懸掛，而毛衣、居家服等則適合使用抽屜櫃收納，這樣不僅能避免衣服被壓得皺巴巴，也能更直覺地找到想穿的衣物。